Samsung TQ65QN85C : ce TV Neo QLED 4K est aujourd’hui deux fois moins cher qu’à son lancement

Concurrent direct de LG sur le marché des TV, Samsung est l'un des meilleurs constructeurs à l'heure actuelle, notamment grâce à ses TV QLED qui constituent une énorme part de ses modèles haut de gamme. Le Samsung TQ65QN85C est de ceux-là, avec ses performances premium et ses fonctionnalités variées, il a plus d'un argument pour convaincre, d'autant plus qu'il est en ce moment à 1 148 euros chez Ubaldi au lieu de 2 299 euros à son lancement.

Pour mater le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions face à Dortmund ou les matchs de l’Euro 2024 qui démarre dans moins de deux mois, il faut ni plus ni moins qu’un TV avec la meilleure qualité d’affichage possible pour ne rien manquer de l’action. Avec sa dalle Neo QLED en définition 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, autant dire que le Samsung TQ65QN85C fait parfaitement l’affaire. Et en parlant d’affaire, ce TV premium fait l’objet d’un deal intéressant, car il est vendu deux fois moins cher qu’à son lancement.

Le Samsung TQ65QN85C en quelques points

Une dalle Neo QLED 4K de 65 pouces

Un système audio 2.2.2 de 60 W RMS compatible Dolby Atmos

Tizen 7.0 pour la partie Smart TV

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

Au lieu de 2 299 euros à son lancement puis ramené à 1 499 euros en boutique officielle, le Samsung TQ65QN85C est maintenant disponible en promotion à 1 148 euros chez Ubaldi.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung TQ65QN85C. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung TQ65QN85C au meilleur prix ?

L’alliance parfaite de la Mini LED et de la QLED

Sur le site officiel, le Samsung TQ65QN85C se présente comme étant l’alliance parfaite de l’image et du son avec sa dalle Neo QLED et son système audio avancé. Affublé d’un écran de 65 pouces en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), ce TV est également doté de la haute couture des technologies d’affichage. La Neo QLED est un mélange de rétroéclairage Mini LED avec un filtre à points quantiques qui permet d’obtenir une luminosité, des couleurs et un contraste parfaitement maîtrisés.

Sans oublier que cet affichage peut encore être sublimé par les nombreux traitements HDR mis à disposition comme le HDR10+ et le HDR HLG. Mais un affichage premium n’aurait aucune saveur sans des performances sonores d’aussi bonne qualité. Ainsi, le Samsung TQ65QN85C embarque un système audio configuré en 2.2.2 avec deux haut-parleurs avant, deux plafonniers et deux woofers pour une puissance totale de 60 W RMS. Il est compatible avec certains formats comme le Dolby Atmos, OTS ou encore Q-Symphony pour agrémenter l’expérience sonore.

Toutes les fonctionnalités dans un seul écran

À l’instar des TV haut de gamme, le Samsung TQ65QN85C est doté de ports HDMI 2.1 lui permettant de gagner certaines fonctionnalités. Nous parlions du son plus haut, et bien il faut savoir que le HDMI 2.1 permet de profiter du protocole eARC pour une restitution haute résolution avec une barre de son. Mais les ports HDMI 2.1 sont tout d’abord prisés par les gamers, car ils permettent de jouer sur ce TV en 4K 120 FPS avec les consoles qui en sont capables tout en profitant de la synchronisation VRR et de l’ALLM.

Côté Smart TV, on retrouve l’emblématique Tizen aux commandes. Toujours aussi intuitive à utiliser, cette interface embarque toujours les raccourcis vers les principales plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ pour ne citer que les plus populaires. D’autres applications utilisant le cloud comme les outils Microsoft et Nvidia GeForce Now sont intégrées, ainsi qu’une compatibilité avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Bixby.

Afin de comparer le Samsung TQ65QN85C avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV QLED Samsung et TCL du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.