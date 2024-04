GeForce RTX 4060 Ti : la puissante carte graphique casse son prix avant les French Days

Les French Days ne sont que dans une semaine, et pourtant, certaines promotions laissent penser qu'ils ont déjà commencé ! Par exemple, la RTX 4060 Ti, une carte graphique de Nvidia particulièrement prisée pour son rapport qualité-prix, voit son prix chuter à seulement 375 euros chez PcComponentes, le prix le plus bas jamais atteint chez ce vendeur !

Si l’on cherche à monter son PC soi-même ou seulement remplacer un composant obsolète, il est toujours intéressant de s’informer régulièrement sur les prix ou de s’inscrire à des newsletters pour se tenir au courant des bonnes affaires. Cette fois-ci, c’est la RTX 4060 Ti, une des dernières cartes graphiques de Nvidia, qui profite d’une promotion intéressante. Chez PcComponentes, elle est disponible dans une édition MSI à seulement 375 euros, un excellent rapport qualité-prix pour les gamers jouant en FHD ou en QHD.

Les atouts de la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti

D’excellentes performances en Full HD, voire en QHD

Une consommation électrique maîtrisée

Les fonctionnalités Nvidia comme le ray-tracing et le DLSS 3

Au lieu de 439 euros lors du lancement, la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti est maintenant disponible en promotion à 375,87 euros chez PcComponentes.

Une carte graphique maîtrisée en tous points

Les GeForce RTX 4000 sont les dernières cartes graphiques de Nvidia et si certains modèles sont connus pour leur prix stratosphérique, les modèles d’entrée de gamme comme la RTX 4060 Ti s’en tire à bon compte avec son excellent rapport qualité-prix. Mais cette baisse de prix s’accompagne nécessairement de compromis, à commencer par une VRAM limitée à seulement 8 Go. Toutefois, cette carence ne devrait pas être perceptible dans des jeux en Full HD, et ce, avant plusieurs années, il n’y a donc pas de réel défaut à signaler sur cette carte graphique.

Grâce à son architecture Ada Lovelace et à ses cœurs RT et Tensor de nouvelle génération, Nvidia est parvenu à rendre ses RTX 4000 plus performantes, mais aussi moins énergivores que les RTX 3000. Cette consommation électrique est particulièrement maîtrisée sur la RTX 4060 Ti qui a atteint un pic de seulement 160 W lors de notre test. Autant dire que le rapport puissance/consommation est excellent, et cela veut dire aussi que cette carte graphique peut être intégrée dans un PC à l’alimentation plus économe.

Le modèle idéal pour jouer en Full HD

La RTX 4060 Ti est l’une des meilleures cartes graphiques pour jouer en Full HD, voire en QHD, et ce n’est pas sa VRAM limitée à 8 Go qui l’empêche de jouir de toutes ses performances. Cela commence à devenir un problème si l’on vise une définition plus haute, il vaut mieux dans ce cas choisir une carte graphique supérieure de quelques crans comme la RTX 4070 ou 4080. S’agissant des performances justement, la RTX 4060 Ti se situe un poil en dessous de la RTX 3070 d’après nos benchmarks, alors qu’en ray-tracing, elle est supérieure à la RTX 3070 Ti.

Et dans la pratique ? Nous avons testé la RTX 4060 Ti sur Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 et Forza Horizon 5, à chaque fois en Full HD. Le premier a tourné à 118 FPS avec les graphismes au max, le ray-tracing et le DLSS 3. Le deuxième titre, particulièrement gourmand, a atteint les 100 FPS avec les graphismes au max et sans DLSS. Enfin, Forza Horizon 5 a pointé à 138 FPS avec les graphismes au max. Voilà la preuve qu’une VRAM limitée n’est pas forcément un compromis si même les jeux les plus gourmands et nerveux tournent convenablement.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti.

Afin de comparer la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures cartes graphiques du moment.

