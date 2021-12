Les Samsung Galaxy S22 pourraient avoir un léger retard

À cause de la pénurie de composants, les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra pourraient connaître un léger retard.

Les trois Samsung Galaxy S22 (S22, S22+ et S22 Ultra) sont attendus pour le début du mois de février. Plus précisément, l’annonce était jusqu’ici pressentie au 8 février 2022 pour un lancement commercial dix jours plus tard.

Le célèbre vidéaste Jon Prosser vient remettre en cause cette piste. D’après ses sources, « les dates pour la série Samsung Galaxy S22 ont été déplacées ».

I’m being told that the dates for the Samsung Galaxy S22 series have been moved 👇

Pre-order is now scheduled for February 9, 2022

General availability is now February 25, 2022

Sources are citing a pretty significant supply chain issue.

— Jon Prosser (@jon_prosser) December 21, 2021