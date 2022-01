Samsung Galaxy S22 Ultra : en plus de reprendre le S Pen, il pourrait l’améliorer

Le Galaxy S22 Ultra devrait reprendre à son compte le S Pen, en l'absence de Galaxy Note en 2021. Mais il ne se contenterait pas d'une simple reprise.

Samsung vient de dévoiler son Galaxy S21 FE, achevant une année 2021 sans nouvelle de la gamme Note, définitivement mise au rebut. Il appartient désormais à la série des Samsung Galaxy S22 attendues pour ce début d’année, de reprendre une partie des atouts de la gamme Note.

À commencer par le S Pen. Il peut certes être utilisé par le Galaxy Z Fold 3, mais il est n’est pas certain que tous les acheteurs de chez Samsung soit prêts à payer le prix d’un tel appareil, ni à passer le pas du pliant, en particulier sous cette forme bien particulière.

Un S Pen trois fois plus rapide

On s’attend donc à ce que ce soit le S22 Ultra plus précisément qui reprenne le flambeau du S Pen. Selon Zaryab Khan, le youtubeur derrière la chaîne XEETECHCARE (via XDA) le prochain smartphone premium du géant coréen ne se contenterait pas de reprendre le S Pen. Il le rendrait aussi beaucoup plus rapide.

Sur les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, la fréquence d’échantillonnage, c’est-à-dire le délai entre le moment où l’on écrit quelque chose et le moment où le tracé apparaît à l’écran serait d’environ 9 ms. Le Galaxy S22 Ultra amènerait ce délai à 2,8 millisecondes.

Support HDR 12 bits

Pour rappel, on s’attend à ce que le style puisse être rangé directement dans la coque du téléphone, à l’instar de ce que proposaient les Note 20.

Le youtubeur ajoute que le S22 Ultra possèderait un capteur principal de 108 mégapixels avec un support du HDR 12-bits. Il réaffirme également que la version la moins chère du téléphone premium n’embarquera que 8 Go de RAM ainsi qu’une charge filaire de 45 W.

