Samsung Galaxy S22 : les couleurs du porte-étendard fuitent

Le Galaxy S22 continue de faire la une avant même son annonce officielle. Une nouvelle fuite permet d'en savoir plus sur les couleurs dans lesquels le smartphone sera proposé et révèle que celles-ci pourraient être différentes entre les versions standard et Ultra.

Les rumeurs au sujet de la prochaine lignée de smartphones Samsung continuent de pleuvoir. Les dernières concernaient notamment la version Galaxy S22 Ultra, qui pourrait être équipée d’un stockage allant jusqu’à 1 To, alors que la révélation de l’affiche puis des rendus haute qualité dévoilent presque entièrement le design de la variante haut de gamme.

Des visuels du S22 et S22 Ultra en fuite

À quelques semaines de leur annonce officielle, les Galaxy S22 et S22 Ultra se dévoilent encore plus dans une nouvelle fuite, présentant les rendus des deux appareils dans différentes couleurs. Ces informations confirment également que la version Ultra sera proposée dans des coloris différents de la version classique.

Des coloris exclusifs

Le Galaxy S22 serait disponible en rose, vert, noir et blanc, tandis que les modèles Ultra seraient proposés en vert, noir et blanc, ainsi qu’en bordeaux, comme laissait présager son affiche. Pas de version rose prévue pour le modèle le plus haut de gamme, donc, mais un coloris plus « sobre. »

Les visuels ayant fuité du Galaxy S22 // Source : 91mobiles Les visuels ayant fuité du Galaxy S22 // Source : 91mobiles Les visuels ayant fuité du Galaxy S22 // Source : 91mobiles Les visuels ayant fuité du Galaxy S22 // Source : 91mobiles Les visuels ayant fuité du Galaxy S22 // Source : 91mobiles

La disposition des modules photo est également différente, le S22 ayant cinq capteurs disposés en P sans boitier, alors que ceux du S22 standard sont tous les trois alignés verticalement dans un bloc commun.

Les visuels ayant fuité du Galaxy S22 Ultra // Source : 91mobiles Les visuels ayant fuité du Galaxy S22 Ultra // Source : 91mobiles Les visuels ayant fuité du Galaxy S22 Ultra // Source : 91mobiles Les visuels ayant fuité du Galaxy S22 Ultra // Source : 91mobiles Les visuels ayant fuité du Galaxy S22 Ultra // Source : 91mobiles

L’annonce officielle des Galaxy S22 dans un mois

Il faudra encore patienter jusqu’en février avant de découvrir officiellement la nouvelle gamme de la marque, mais il semblerait qu’il n’y aura plus grand chose à dévoiler d’ici là.

