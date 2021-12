Samsung Galaxy S22 Ultra : une version avec 1 To de stockage serait dans les cartons

Samsung pourrait bien suivre les traces d'Apple et proposer une version plus musclée de son Galaxy S22 Ultra. Un modèle boosté avec 1 To de stockage serait en effet dans les cartons.

Alors que la présentation officielle des Galaxy S22 n’est pas attendue avant février 2022, les rumeurs vont bon train sur les caractéristiques des nouveaux smartphones haut de gamme de la marque sud-coréenne. Dernière nouveauté en date, une affiche apparemment officielle a fuité il y a quelques jours, dévoilant le design de l’appareil le plus puissant de la gamme, le S22 Ultra. Cette fuite a d’ailleurs permis de confirmer le design des modules photo ainsi que le coloris et la présence d’un stylet.

Un Galaxy S22 Ultra au stockage boosté

Les rumeurs continuent, puisque d’après les informations de SamMobile, le modèle Ultra ne devrait pas se cantonner à 512 Go de stockage. Samsung aurait prévu de proposer un modèle avec 1 To de stockage intégré… mais sans extension possible via une carte microSD. Le S22 Ultra devrait être capable de filmer en 8K avec son objectif principal comme c’était le cas de son prédécesseur : si c’est le cas, cette taille de stockage supplémentaire ne sera pas de trop. La RAM pourrait bien être aussi augmentée sur ce modèle à 1 To.

Pour le moment, rares sont les smartphones à proposer 1 To de stockage. On compte notamment l’iPhone 13 Pro Max et le Asus ROG Phone 2 qui proposent cette taille de stockage, mais également le Galaxy S10 Plus. Samsung avait ainsi déjà proposé des smartphones haut de gamme en 1 To, avant de rétropédaler et de se cantonner à 512 Go sur les modèles suivants tels que les Galaxy S20 et Galaxy S21.

Nous n’en savons pour le moment pas plus sur les différentes tailles de stockage dans la gamme des Galaxy S22. Il faudra sans doute attendre le 8 février prochain, date à laquelle Samsung devrait tenir sa conférence, pour en apprendre plus sur le prochain flagship de la marque, même si son lancement pourrait subir un peu de retard.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.