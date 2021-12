Samsung Galaxy S22 Ultra : on se dirige bien vers le fils spirituel du Galaxy Note

Le leaker evleaks a publié un rendu d’excellente qualité du Samsung Galaxy S22 Ultra, dont le design épouse totalement la philosophie de la gamme Note.

Les fans des Galaxy Note doivent être ravis. Tout portait en effet à croire que Samsung allait mettre au placard cette gamme de téléphones notamment axée sur la productivité grâce à son stylet. Le Galaxy Note 21 n’a d’ailleurs jamais vu le jour, comme l’a confirmé le géant coréen cet été. La raison officielle ? Éviter une redondance avec le Z Fold 3.

Si l’appellation Galaxy Note n’est plus, l’esprit de la gamme devrait continuer de persister au travers d’un nouveau smartphone attendu de bien pieds fermes début 2022 : le Galaxy S22 Ultra. Car selon un nouveau rendu publié sur Twitter par le leaker evleaks, ce modèle aura tout d’un Galaxy Note.

Formes carrées

On retrouve ainsi ses formes carrées, qui tranchent avec le format arrondi des futurs Galaxy S22 et S22 Plus. Bien évidemment, la présence d’un stylet nous replonge dans l’univers des Galaxy Note, puisque s’en était l’un des éléments les plus emblématiques de cette gamme. Un rangement prévu à cet effet devrait aussi être de la partie.

Les plus attentifs d’entre vous auront aussi remarqué les bords incurvés d’un écran qui s’annonce splendide, comme ce fut le cas sur le Galaxy Note 20 Ultra. La façade arrière du Galaxy S22 Ultra devrait quant à elle se différencier des autres modèles, avec une disposition des caméras dite « en goutte d’eau ».

Une fiche technique de haute volée

On s’attend aussi au top du top sur l’ensemble de sa fiche technique, avec un écran de 6,81 pouces, QHD+, rafraîchi à 120 Hz de manière adaptative, mais aussi la surpuissance du dernier processeur Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, ou le dernier Exynos fait maison – ce n’est pas encore très clair.

Pour aller plus loin

Samsung Galaxy S22 Ultra : une version avec 1 To de stockage serait dans les cartons

Idéalement, on aimerait que Samsung muscle son jeu sur la vitesse de charge de ses téléphones : il se pourrait qu’un bloc plus véloce soit de la partie, mais beaucoup de leakers se contredisent sur ce point. Il faudra donc attendre la présentation officielle de la gamme S22, prévue pour le début d’année 2022, pour en apprendre davantage.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.