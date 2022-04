Apple : les iPad de 2024 pourraient bien passer à l’OLED

De plus en plus d'indices laissent à penser qu'en dépit de rumeurs divergentes, les iPad finiront bien par passer à la technologie d'affichage OLED. La chose se ferait à l'horizon 2024 comme le suggèrent certains préparatifs industriels.

Les iPad passeront-il à l’OLED ? La question est posée depuis des mois, mais des rumeurs souvent contradictoires nous empêchaient jusqu’à présent d’y voir clair. Un faisceau d’indices de plus en plus complet nous permet désormais d’y croire. Il semble en effet que des choses soient bien en train de se préparer d’un point de vue industriel, pour permettre aux tablettes d’Apple de passer à des panneaux OLED d’ici 2024. C’est ce que prétend le site spécialisé 9to5Mac, qui compile les informations dont nous disposions déjà avec de nouveaux éléments rapportés par The Elec.

Souvent bien informé quand il s’agit des questions industrielles et d’informations propres aux chaînes d’approvisionnement, le média coréen signale aujourd’hui que le fabricant chinois BOE aurait lui aussi commencé à préparer ses lignes de production pour une nouvelle génération d’écrans OLED, spécialement destinés à de futurs iPad. Sa production serait prête à affluer d’ici la fin d’année 2024.

Samsung, LG et BOE tous trois mobilisés pour les futurs iPad…

BOE constituerait en l’état un troisième fournisseur d’écran OLED pour Apple, qui compte déjà sur Samsung Display et LG Display. Samsung aurait commencé il y a déjà quelques mois à développer une nouvelle variante de la technologie OLED censée permettre une meilleure longévité tout en doublant la luminance maximale des panneaux. Lui aussi serait prêt à vendre ces nouvelles dalles à Apple d’ici 2024.

De son côté, LG laissait récemment transparaître un doublement de la production d’écran OLED sur son usine dédiée aux solutions d’affichage avancées. Cette hausse de production concernerait notamment des écrans de tailles correspondant aux diagonales habituelles des iPad.

Le troisième homme, BOE, prévoirait quant à lui « une capacité de production de 15 000 substrats par mois », estime The Elec. Cette production à grande échelle prendrait place au sein de son usine de Chengdu, dans le centre de la Chine. Fait intéressant, le média suggère en parallèle qu’une partie de ces dalles OLED servirait aussi à de futurs modèles de MacBook.

