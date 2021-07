iPad : l’OLED pourrait côtoyer le mini LED sur la gamme d’Apple

Apple aurait pour projet de sortir un premier iPad doté d'un écran OLED dès l'année prochaine. Il pourrait s'agir d'un iPad Air. Ce premier iPad OLED serait suivi en 2023 de deux autres modèles d'iPad, eux aussi équipés de cette technologie d'écran.

Un iPad avec un écran OLED pourrait sortir dès 2022 selon le site The Elec. Celui-ci possèderait une diagonale de 10,86 pouces, ce qui peut laisser penser qu’il s’agirait d’une future version de l’iPad Air, doté pour sa 4e génération d’une diagonale proche de 10,9 pouces.



Si un tel projet est bien dans les tuyaux pour 2022, et qu’il concerne bien l’iPad Air, ce qui n’est pas encore acquis, alors l’écran OLED pourrait donc faire son apparition sur la tablette d’Apple de 5e ou de 6e génération, en fonction de si Apple présente un nouvel iPad Air cet automne ou non.

L’OLED c’est quoi ?

Pour rappel, la technologie OLED permet un contraste quasi infini et un éclairage plus précis que sur du LCD, offrant par la même occasion des noirs très profonds et des angles de vision beaucoup plus larges. Pour l’heure, Apple n’utilise la technologie d’écrans OLED que pour ses iPhone 12 et Apple Watch, et la marque à la pomme a préféré passer au mini LED pour l’iPad Pro.

Toujours selon the Elec, deux autres iPad équipés d’écrans OLED pourraient voir le jour en 2023. Ceux-ci possèderaient des diagonales de 11 et 12,9 pouces. Cela fait penser aux tailles d’écran de l’iPad Pro, mais il serait étonnant de voir la firme fondée par Steve Jobs revenir aussi rapidement en arrière sur le mini LED si durement acquis.

Des iPad plus grands ?

Récemment, une newsletter du très sérieux Bloomberg évoquait la possibilité que les tailles d’écrans de l’iPad Pro viennent à grandir, pour le rapprocher des 14 et 16 pouces du MacBook Pro. Dès lors, ces hypothétiques écrans OLED de 11 et 12,9 pouces en 2023 pourraient tout aussi bien annoncer une réorganisation des tailles des autres modèles d’iPad.

On ne sait pas non plus quelle puce équiperait les nouvelles générations d’iPad. La précédente génération, sortie à l’automne dernier, embarquait une M1 dans le cas de l’iPad Pro, une A14 Bionic pour l’iPad Air (qu’on retrouve notamment sur les iPhone 12, tous modèles confondus) et une A12 Bionic pour l’iPad.