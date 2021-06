L’iPad pourrait encore grossir pour se rapprocher des MacBook

Et si l'iPad se rapprochait encore un peu plus des 14 ou 16 pouces du MacBook Pro ? C'est en tout cas ce que pense Mark Gurman.

Pour Apple, il n’est pas question de fusionner l’iPad et le MacBook, ce sont bel et bien deux produits différents avec des usages différents. Pour le moment tout du moins. Malgré cela, les deux gammes semblent inexorablement se rapprocher et s’emprunter des nouveautés l’une à l’autre.

Vers un agrandissement de l’iPad ?

Dans sa première newsletter Power On, Mark Gurman, célèbre journaliste de Bloomberg toujours très bien informé concernant les plans d’Apple, évoque la possibilité d’un futur changement de l’iPad pouvant le rapprocher encore un peu plus du MacBook. Selon lui, Apple réfléchirait à nouveau design avec des diagonales d’écran plus grandes.

L’iPad Pro le plus grand ayant une diagonale de 12,9 pouces, on imagine facilement qu’aller au-delà amènerait la tablette autour des 14 pouces au moins, voire des 16 pouces si l’on se calque sur les dimensions des MacBook Pro. Mark Gurman précise cependant que ce projet en est encore à ses balbutiements et qu’il ne faut pas s’attendre à voir un agrandissement des tailles d’écran de l’iPad en 2022. Pour que cela arrive, il faudra donc au minimum deux ans.

Une frontière toujours plus floue

Il faut dire que l’iPad devient de plus en plus un appareil de productivité et de création sur lequel le multifenêtrage prend tout son sens. Autant dire qu’élargir la zone d’affichage trouverait certainement un public.

Il faut dire que depuis cette année, les deux lignées partagent le même SoC (l’Apple M1), ainsi que certains usages grâce au Magic Keyboard et son pavé tactile transformant l’iPad en véritable ordinateur. Plus le temps passe et plus l’iPad semble se rapprocher du MacBook. Si une fusion n’est pas à l’ordre du jour pour le moment, il ne serait pas étonnant qu’elle soit envisagée dans quelques années, lorsque les puces Apple Silicon auront démontré leur efficacité sur les deux gammes de produits.