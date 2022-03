Apple : son prochain iPad Pro pourrait frapper très fort au niveau des performances

Selon la dernière newsletter de Mark Gurman, journaliste Bloomberg spécialisé dans l’actualité d’Apple, la firme à la pomme se préparerait à introduire un nouvel iPad Pro équipé d’une puce M2, entre septembre et novembre.

Début mars, la conférence « Peek Performance » avait été l’occasion pour Apple de présenter une toute nouvelle génération… d’iPad Air, propulsé par la surpuissante puce M1. Pour autant, nous n’avions pas vu la moindre trace d’un nouvel iPad Pro. Pour cela, il faudrait visiblement encore faire preuve d’un peu de patience.

Car selon l’incontournable newsletter hebdomadaire de Mark Gurman (via The Verge), la firme d’outre-Atlantique aurait en tête une fenêtre de tir bien particulière pour le lancement d’un iPad Pro 2022 : entre septembre et novembre. Autant dire que sa traditionnelle conférence du mois de septembre sera scrutée de très près.

Mieux cloisonner la gamme

En effet, Apple pourrait choisir ce rendez-vous pour officiellement introduire son appareil, aux côtés des iPhone de nouvelle génération. Et toujours selon le journaliste de Bloomberg, le groupe pourrait frapper un grand coup en équipant son prochain iPad Pro d’une puce M2 toujours plus véloce. Ce qui corrobore ici un rapport de 9to5Mac.

Dans l’idée, cela peut avoir du sens. Car un iPad Pro équipé d’une M2 se démarquerait définitivement de l’iPad Air récemment ajouté au catalogue, et dont la puce M1 se place sur le même pied d’égalité que l’actuel iPad Pro. On se demandait d’ailleurs à quel point l’iPad Pro 11 pouces était-il de trop.

En ajoutant une puce M2 à l’iPad Pro, Apple redessinerait sa gamme de manière plus marquée. Et surtout, elle mettrait probablement un énième grand coup dans la nuque à la concurrence en matière de performances, en offrant toujours plus de puissance à ses appareils.

Le prochain iPad Pro pourrait également accueillir la charge MagSafe, toujours d’après Mark Gurman. Pour rappel, la dernière mise à jour de cette tablette date d’avril 2021 : à l’époque, elle avait clairement emprunté le design de son prédécesseur (modèle de 2020).

Vers une petite évolution esthétique ?

Des rumeurs laissent d’ailleurs présager quelques changements esthétiques à venir, comme l’arrivée d’un dos tout en verre. Mais cette supputation a été réfutée : seul le logo Apple pourrait goûter à ce matériau, dans un ensemble fait d’aluminium comme c’est le cas aujourd’hui.

Il n’y a désormais plus qu’à patienter jusqu’au second semestre de l’année 2022 pour confirmer l’ensemble de ces prédictions.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.