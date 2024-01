Le futur iPad Air « XXL » de 12,9 pouces… aurait comme un air d’iPhone X

Des rendus CAD obtenus par un média spécialisé nous permettent d'avoir un premier aperçu du design supposé de l'iPad Air de 12,9 pouces, pressenti plus tard cette année. On y découvre un module photo arrière... doté d'un look qui ne nous est pas étranger.

Apple devrait annoncer plusieurs nouveaux iPad cette année : au moins un iPad Pro OLED, potentiellement au printemps, avant la WWDC 2024 ; mais aussi deux iPad Air. Le premier serait une simple resucée du modèle actuel, tandis que le second adopterait une toute nouvelle diagonale de 12,9 pouces, afin de proposer une plus grande surface d’affichage sur les ardoises milieu de gamme du géant de Cupertino.

On en apprend aujourd’hui un peu plus sur le design de cette potentielle version XXL de l’iPad Air, avec l’apparition de rendus 3D CAD dévoilant les lignes supposées de l’ardoise. Partagés par le site spécialisé 91Mobiles, ces rendus nous montrent un iPad Air de 12,9 pouces reprenant peu ou prou l’esthétique du modèle de 10,9 pouces en façade, mais avec une particularité bien à lui à son dos : un module photo dont la forme nous est assez familière.

Vers un petit « héritage » de l’iPhone X sur l’iPad Air de 12,9 pouces ?

En l’occurence, le module photo arrière de l’iPad Air de 12,9 pouces semble assez différent du module rond visible sur les modèles lancés depuis l’iPad Air 5. Son capteur serait en effet intégré dans une petite protubérance en forme de pilule, qui n’est pas sans rappeler la forme de celle qui abritait le double capteur arrière de l’iPhone X en son temps. Cela étant dit, et si l’on s’en tient au modèle 3D dévoilé par 91Mobiles, l’iPad Air XXL se contenterait — comme son petit frère — d’une seule et unique caméra arrière. On y trouverait pas non plus de capteur LiDAR… toujours réservé aux modèles Pro.

Source : 91Mobiles Source : 91Mobiles

En façade, on retrouverait par contre des bordures assez conséquentes, visiblement un peu plus épaisses que celle de l’iPad Pro 11 pouces. Il y a toutefois fort à parier que la différence de bordures entre les deux modèles ne sautera pas aux yeux. Pour le reste, ce nouvel iPad Air grand format disposerait d’un châssis en aluminium rectiligne, et embarquerait un lecteur d’empreintes digitales logé sur sa tranche supérieure, dans le bouton de verrouillage.