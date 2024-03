Les rumeurs se confirment : les iPad OLED sont en approche

Les rumeurs autour de l'intégration de la technologie OLED sur les iPad se concrétisent enfin. Selon l'analyste renommé Mark Gurman, Apple prévoirait de lancer un iPad Air géant de 12,9 pouces équipé d'un écran OLED.

Après des années de spéculations et de rumeurs, il semblerait que l’arrivée des écrans OLED sur les iPad soit enfin à l’horizon. On a longtemps débattu de la possibilité de voir cette technologie d’affichage arriver sur les tablettes d’Apple, mais jusqu’à présent, ces discussions n’avaient abouti qu’à des spéculations sans fondement.

Pour aller plus loin

iPad Air et iPad mini avec écran Oled : vous pouvez y croire, mais il faudra être patient

Selon Mark Gurman, analyste renommé chez Bloomberg, Apple serait en train de travailler sur un nouvel iPad Air doté d’un écran OLED de 12,9 pouces (comme l’annonce la rumeur depuis quelques mois).

Cette nouveauté constituerait une grande première pour Apple, qui n’a à ce stade jamais commercialisé son iPad Air en deux formats différents.

Il s’agirait pourtant d’une bonne idée, au moins pour étoffer le milieu de gamme, et potentiellement aussi d’une décision stratégique pertinente pour de relancer des ventes de tablettes en pleine érosion depuis 2020.

Pourquoi ne pas choisir l’iPad Pro ?

La question se pose alors de savoir pourquoi Apple n’envisagerait pas d’intégrer la technologie OLED sur l’iPad Pro, qui est déjà équipé d’un écran Mini LED. En effet, le Mini LED offre des performances de qualité, notamment en termes de rendu des couleurs et de luminosité, et pourrait même être considéré comme supérieur à l’OLED dans certains cas.

Cependant, il est important de noter que l’iPad Pro et l’iPad Air sont destinés à des publics différents. L’iPad Pro, avec ses performances haut de gamme, est davantage destiné aux professionnels et aux créateurs de contenu, tandis que l’iPad Air vise un public plus large, à la recherche d’un appareil performant et polyvalent à un prix plus abordable.

Pour aller plus loin

On a les mensurations des iPad Pro et Air 2024… et une surprise est bien prévue

Nouvelles puces et accessoires pour les iPad Pro et Air

En parallèle de cette annonce concernant l’écran OLED, il est également prévu que les iPad Pro bénéficient des nouvelles puces M3, ainsi que d’un nouveau Magic Keyboard doté d’un trackpad agrandi. De son côté, l’iPad Air devrait être équipé de la puce M2, offrant ainsi une amélioration importante des performances par rapport à la puce M1 actuellement intégrée.

Une annonce prévue début mai

Apple n’ayant pas sorti de nouveau modèle d’iPad depuis deux ans, ces nouveautés sont attendues.

Selon les informations de Mark Gurman, ces nouveaux produits pourraient être dévoilés début mai, et non lors du WWDC 2024, un événement historiquement orienté vers les logiciels, qui se tiendra à partir du 10 avril.

Pour aller plus loin

La WWDC 2024 d’Apple se tiendra du 10 au 14 juin : voici ce que l’on attend