iPad Air et iPad mini avec écran Oled : vous pouvez y croire, mais il faudra être patient

Les iPad Air et iPad mini pourraient passer à l'Oled, mais pas avant 2026. Tout dépendrait aussi du succès des iPad Pro Oled, attendus début 2024.

Alors que la plupart des smartphones intègrent désormais des écrans Oled, on ne peut pas en dire autant des tablettes. Cet état de fait est aussi vrai pour Apple, malgré le positionnement relativement haut de gamme de ses produits. Bien que l’iPad Pro devrait a priori passer le cap de l’Oled en 2024, jusqu’ici les autres modèles ne semblaient pas concernés.

Un rapport publié par Omdia vient bouleverser un peu la donne. On y découvre qu’Apple discuterait « continuellement de la possibilité d’adopter largement la technologie OLED pour l’iPad mini et l’iPad Air ». Le rapport ajoute qu’un tel changement n’interviendrait pas avant 2026 au plus tôt.

Les iPad Pro Oled se précisent

En outre, le rapport, qui se base sur des analyses de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, vient corroborer les précédentes rumeurs sur l’arrivée d’iPad Pro Oled en 2024. Deux tailles de dalle seraient concernées : 11 et 12,9 pouces. LG Display et Samsung Display se chargeraient de les fournir. La réussite ou l’échec commercial de ces modèles devraient d’ailleurs permettre à Apple d’ajuster son calendrier pour le passage à l’Oled sur les autres iPad.

A priori, ce rapport vient également corroborer le fait que le rafraichissement des iPad mini et iPad Air attendu pour 2024 devrait porter sur des iPad avec écrans LCD. Les dernières rumeurs à leur propos indiquaient qu’ils intègreraient les puces A15 Bionic des iPhone 13 tout en conservant le même design.