iPad mini 7, iPad Air plus grand… les plans d’Apple se précisent pour cet automne

Apple s'apprêterait toujours à lancer plusieurs nouveaux iPad avant la fin de l'année. On en sait cette semaine un peu plus sur les nouvelles ardoises du géant de Cupertino... et sur un de leurs accessoires.

Si le lancement des iPhone 15 est derrière nous, l’année n’est pas encore finie pour Apple. Outre ses efforts pour atténuer la chauffe anormale de certains iPhone 15 Pro, le groupe travaillerait toujours au lancement de nouvelles tablettes pour cette fin d’année.

Parmi les modèles attendus cet automne ou cet hiver (leur créneau de lancement précis est encore flou) : un nouvel iPad mini, une possible mise à jour de l’iPad d’entrée de gamme et deux nouveaux iPad Air potentiels. Comme nous l’évoquions déjà il y a peu, Apple préparerait en outre une nouvelle version du clavier Magic Keyboard destinée aux iPad Air et Pro.

iPad : qu’attendre de cette fin d’année 2023 ?

En premier lieu, 9to5Mac rapporte qu’un nouvel iPad mini serait bien en route. L’appareil avait été évoqué par la première fois en décembre 2022 par Ming-Chi Kuo, qui misait alors pour un lancement fin 2023 ou début 2024. Une prédiction corroborée par d’autres sources depuis.

Ce nouveau modèle miserait principalement sur une puce plus performante, qui viendrait remplacer l’actuelle A15 Bionic du dernier iPad mini en date, lancé à la rentrée 2021. Une puce qui équipait alors les iPhone 13. Depuis, certaines rumeurs ont indiqué que l’ardoise miniature d’Apple pourrait compter sur l’A16 Bionic installée à bord des derniers iPhone 15 et 15 Plus. Une hypothèse crédible.

On apprend par ailleurs qu’Apple aurait aussi commencé à tester en interne une version améliorée de son iPad « classique », proposé sur l’entrée de gamme. Le dernier modèle en date (l’iPad 10, équipé d’un design proche de l’iPad Air et d’un port USB-C) a été lancé il y a presque un an avec une puce A14 Bionic. Vraisemblablement, son remplaçant se contenterait de passer sur un nouveau SoC… sans rien changer d’autre à la formule existante.

Sur le milieu de gamme cette fois, Apple pourrait lancer dans les prochaines semaines un nouvel iPad Air. Actuellement, au moins deux versions de l’appareil seraient testées par Apple, sous les noms de code J507 et J508, correspondant aux versions Wi-Fi et Cellulaire, note 9to5Mac. Sixième itération de la lignée, ce nouveau produit serait, lui aussi, équipé d’un nouveau processeur plus performant : potentiellement l’Apple M2. Il s’agirait alors de remplacer la puce M1 des iPad Air actuels.

Un faisceau d’indices laisse par contre entendre qu’Apple aurait pour ambition de développer sa gamme d’iPad Air en la déclinant à l’avenir en deux versions distinctes — à la manière de ce que l’on trouve sur les iPad Pro. Pour l’instant, les informations allant dans ce sens sont ténues, mais Apple pourrait lancer une version mise à jour de son iPad Air de 10,9 pouces, en parallèle d’une mouture plus grande et potentiellement plus puissante.

Notons enfin que de nouveaux iPad Pro sous processeur M3 seraient aussi en chantier, mais cette fois pour le début d’année 2024, voire pour le printemps prochain. Ce modèle viendrait accompagner d’un clavier Magic Keyboard repensé, doté d’un nouveau design plus élégant et qualitatif (basé sur de l’aluminium notamment), mais embarquant aussi de nouveaux capteurs, dont un accéléromètre.