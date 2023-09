Magic Keyboard : Apple miserait bien sur un nouveau design plus premium inspiré des MacBook

Évoqué par plusieurs rumeurs depuis quelques semaines, le changement de design du Magic Keyboard d'Apple permettrait au clavier d'adopter un style plus proche de celui des MacBook... tout en intégrant un grand trackpad nettement plus agréable à l'usage.

Vous avez dépensé presque 370 euros pour vous payer les services d’un Magic Keyboard flambant neuf ? Vous pourriez bientôt le regretter amèrement. Toujours au catalogue d’Apple à un prix inchangé depuis son annonce, le clavier haut de gamme du géant californien serait prochainement remplacé par un tout nouveau modèle surclassant significativement la mouture actuelle, tant en matière de design que de confort à l’utilisation.

C’est ce que nous dit cette semaine Mark Gurman, qui étaye avec de nouvelles informations les rumeurs suggérant l’arrivée de ce tout nouveau Magic Keyboard. D’après le journaliste pour Bloomberg, souvent bien renseigné quand il s’agit d’Apple, la firme miserait bien sur un nouveau modèle censé accompagner le lancement des prochains iPad Pro. Ce dernier profiterait notamment d’un tout nouveau châssis en aluminium et d’un plus grand trackpad.

Adieu le plastique, bonjour l’alu ?

D’après Mark Gurman, ces deux changements permettraient à la prochaine version du Magic Keyboard d’arborer un look plus proche de celui des derniers MacBook, mais aussi d’offrir aux utilisateurs un niveau de confort semblable à celui des ordinateurs portables d’Apple. Il s’agirait là d’un changement plus que bienvenu, particulièrement en matière de trackpad, celui du modèle actuel étant bien trop petit pour être réellement agréable à utiliser au quotidien.

L’abandon du plastique au profit de l’aluminium pour le châssis de ce nouveau clavier constituerait aussi un changement majeur vis-à-vis de ce que l’on connaît pour le moment. Apple proposerait par ce biais un design plus « premium », mais on doute que cela permette d’améliorer la stabilité de l’ensemble sur les surfaces molles (pour travailler sur les genoux ou dans son lit par exemple). Attention également : l’aluminium ne concernerait que l’intérieur de l’accessoire… la partie externe resterait pour sa part la même, peu ou prou.

« On me dit que, lorsqu’elle est fermée, la coque extérieure du Magic Keyboard conservera le matériau de couverture du modèle actuel. Il continuera également à être doté d’un port USB-C », explique Mark Gurman. On ignore en outre quel serait le prix de ce nouveau clavier. On voit mal Apple passer la barre des 400 euros… mais ce ne serait pas non plus la première fois que la firme hausse ses prix sans crier gare… surtout sur le marché français.

