Tous les prix augmentent chez Apple en France, même le prix de ses abonnements

Après avoir augmenté le prix de ses iPhone et des abonnements in-app, Apple augmente le prix de ses services, dont Apple One, Apple Music, Apple TV+ et ainsi de suite.

Il fallait s’y attendre. Après le tarif des achats in-app, les iPhone 14, mais également les iPad récemment (le 10 et les nouveaux Pro M2), c’est au tour des abonnements Apple de voir leur prix augmenter.

iPhone 14, Apple Watch… : pourquoi les prix sont si élevés en France

Des augmentations jusqu’à +15 %

Tout d’abord, notez que les prix augmentent partout, y compris aux États-Unis. Nous, européens, ne sommes pas les seuls à être affectés par cette décision. On parle des tarifs des abonnements Apple, dont Apple Music, Apple TV Plus et son abonnement global Apple One.

Abonnement Avant Maintenant Augmentation Apple Individuel 14,95 16,95 +13,38 % Apple Famille 19,95 22,95 +15 % Apple Premium 28,95 31,95 +10,3 %

Ainsi, nous avons regroupé les anciens et nouveaux tarifs d’Apple One dans le tableau ci-dessus. Concernant les tarifs par serveur, ils augmentent aussi. Pour Apple Music, par exemple, il faudra débourser 10,99 euros par mois, au lieu de 9,9 euros, et par l’abonnement annuel, 109 euros par an, au lieu de 99 euros par an. Apple TV+ est, quant à lui, à 6,99 euros par mois, au lieu de 4,99 euros/mois.

Les seuls services Apple qui n’ont pas d’augmentation sont Apple Arcade et Apple Fitness+.

