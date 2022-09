App Store : vous allez bientôt payer vos apps plus cher

L'inflation ne touche pas que les produits high-tech, mais aussi les applications sur nos smartphones et tablettes. Apple va augmenter le prix des applications dans l'App Store pour compenser la baisse du cours de l'euro par rapport au dollar. Une hausse qui sera mise en place à partir du 5 octobre.

Comme tous les marchés économiques, celui de la tech fait face à une augmentation généralisée des prix. Une hausse des tarifs qui n’épargne pas Apple qui a présenté il y a quelques jours une flopée de nouveaux produits comme l’iPhone 14, disponible à partir de plus de 1 000 euros. En cause, un taux de change entre l’euro et le dollar qui n’arrange pas notre monnaie européenne.

Cependant, il n’y a pas que les produits physiques qui subissent l’inflation, puisque les applications et achats in-app sont également concernés.

Les applications de l’App Store seront plus chères à partir du 5 octobre

Dans un article de blog publié sur le site d’Apple pour les développeurs, la firme de Cupertino a annoncé que « dès le 5 octobre 2022, les prix des applications et des achats in-app (à l’exclusion des abonnements auto-renouvelables) sur l’App Store augmenteront au Chili, en Égypte, au Japon, en Malaisie, au Pakistan, en Pologne, en Corée du Sud, en Suède, au Vietnam et dans tous les territoires utilisant l’euro ». Une hausse qui « sera calculée sur la base du prix hors taxe ».

Les développeurs restent libres de modifier les prix des applications et achats in-app s’ils le souhaitent. Quant aux abonnements à renouvellement automatique, le prix pourra être préservé. Si vous hésitiez à acheter telle ou telle application, vous la procurer avant le 5 octobre sera plus intéressant. Attention cependant, les abonnements souscrit via l’App Store peuvent augmenter sans votre validation explicite.

Les nouveaux prix des applications de l’App Store

Apple a dévoilé la grille des nouveaux tarifs des applications disponibles sur son magasin d’applications, en voici quelques exemples :

0,99 à 1,19 euro

1,99 à 2,49 euros

2,99 à 3,49 euros

3,99 à 4,99 euros

5,99 à 6,99 euros

6,99 à 7,99 euros

8,99 à 10,99 euros

9,99 à 11,99 euros

20,99 à 24,99 euros

39,99 à 47,99 euros

99,99 à 119,99 euros

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.