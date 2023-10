Début difficile pour l’iPhone 15 : Apple déploie sa mise à jour iOS corrective

Le lancement de l'iPhone 15 a été entaché par des plaintes d'utilisateurs relatives à des problèmes de surchauffe. Les spéculations n’ont pas tardé, pointant du doigt différents composants et fonctionnalités. Cependant, Apple, après investigation, a identifié un bug dans iOS 17 et des problèmes liés à des applications tierces comme étant à l’origine des problèmes. Une mise à jour est d'ores et déjà disponible.

L’iPhone 15 Pro a démarré sa carrière dans la controverse avec des utilisateurs signalant des problèmes récurrents de surchauffe. Ces incidents inattendus ont rapidement suscité de nombreuses spéculations. Dans un premier temps, des éléments comme le processus d’indexation et le câble USB-C ont été montrés du doigt, bien que ces allégations aient été vite réfutées.

La firme américaine a rapidement pris la parole pour éclaircir cette situation. Suite à un nombre significatif de retours utilisateurs, Apple a lancé une enquête interne afin de comprendre l’origine des dysfonctionnements thermiques de son dernier né. Les plaintes enregistrées lors de ce lancement se sont révélées plus conséquentes que lors des introductions précédentes de nouveaux modèles.

Les investigations ont révélé que ces problèmes de surchauffe étaient multifactoriels. En effet, Apple a identifié un bug au sein du système d’exploitation iOS 17, impactant directement la gestion thermique de l’appareil. Parallèlement, la firme de Cupertino a observé que des mises à jour d’applications tierces sollicitaient de manière excessive le processeur, engendrant une élévation anormale de la température de l’iPhone 15 Pro.

iOS 17.0.3 : une mise à jour salvatrice

Pour rectifier le tir, Apple a promptement déployé la mise à jour iOS 17.0.3. Estampillée du numéro de build 21A360, cette version vient corriger les problèmes de surchauffe identifiés et signalés par la communauté. Les possesseurs d’iPhone 15 Pro peuvent accéder à cette mise à jour en naviguant dans l’application Réglages, sélectionnant ensuite Général puis Mise à jour logicielle.

Apple, dans son communiqué, insiste sur l’importance de cette mise à jour en la qualifiant d’essentielle. « Cette mise à jour fournit des corrections de bugs importantes, des mises à jour de sécurité et résout un problème qui peut entraîner une surchauffe de l’iPhone », précise la marque à la pomme. Par conséquent, la firme encourage vivement tous les utilisateurs éligibles à installer iOS 17.0.3 pour bénéficier de ces améliorations et corrections cruciales.