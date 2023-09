USB-C, vitesse de charge, chauffe et compatibilité Android : on a tiré l’affaire iPhone 15 au clair avec DXOMARK

DxO a pu tester la nouvelle gamme iPhone 15 avec de nombreux chargeurs et câbles différents. Il n'y a définitivement rien à craindre avec le port USB-C de l'iPhone 15.

Le passage à l’USB-C de l’iPhone fait couler beaucoup d’encre. Il a aussi suscité de nombreuses craintes sur la compatibilité de l’iPhone avec la norme et les câbles d’autres fabricants. L’iPhone était même accusé de surchauffer en cas d’utilisation d’un câble USB-C venant d’un smartphone Android.

Pour mettre définitivement les choses au clair, DXOMARK que l’on connait surtout pour ses tests photo a décidé de passer le connecteur USB-C de l’iPhone 15 au crible. DXOMARK a donc fait des tests de charge avec différents câbles et différents chargeurs pour évaluer le comportement de l’iPhone.

Jusqu’à 30W de charge pour l’iPhone 15 Pro Max

Tout d’abord, DXOMARK a évalué la vitesse de charge de l’iPhone 15 Pro Max avec différentes solutions : « on a trouvé une très bonne compatibilité entre les iPhone 15 et 15 Pro Max ». On observe que dans la plupart des cas, l’iPhone atteint une puissance maximale autour des 28W. Évidemment, si vous le limitez à un chargeur de 20W comme celui proposé par Apple, alors la charge sera réduite. Frandroid a également pu corroborer ces mesures sur ses propres exemplaires d’iPhone et une batterie externe capable d’afficher la puissance en temps réel.

On voit tout de même que l’iPhone 15 n’a aucun problème à utiliser les chargeurs des marques Google, Samsung, Anker, Xiaomi ou encore OnePlus. Pareil pour les câbles. Si vous commandez un câble ou un chargeur d’une marque peu connue et d’un distributeur peu regardant sur la norme, vous pourriez avec des problèmes.

Les utilisateurs de la série d’iPhone 15 peuvent donc utiliser les chargeurs et câbles USB-C de marques concurrentes et de marques tierces sans problème de compatibilité, grâce au standard USB-C PD supporté par ces iPhones.

Mais cela est vrai pour n’importe quel smartphone, Apple ou non. C’était également déjà vérifiable avec les câbles Lightning de mauvaise qualité. En revanche, si vous optez pour un chargeur et un câble d’une marque reconnue comme Samsung, ou Xiaomi, ou encore Google, vous n’aurez pas de soucis avec la charge de votre iPhone.

Et ça chauffe ?

DXOMark a également mesuré la chaleur dégagée par le smartphone pendant sa charge, sans utiliser le smartphone. On voit qu’il y a en effet une température plus importante sur les iPhone 14 et iPhone 15 pendant la charge : jusqu’à 45 degrés Celsius relevés.

Ces températures sont plus élevées que celles observées sur les smartphones sous Android : un Xiaomi 12 Pro, un Google Pixel 6 ou un Galaxy S23 ne dépassent pas les 39 degrés. Les premiers tests des iPhone 15 Pro pointaient également du doigt un châssis en titane plus prompt à absorber la chaleur, au point d’être désagréable au toucher. Mais là encore, cette chauffe n’a pas de rapport avec le choix du câble ou du chargeur.

On espère désormais qu’Apple retravaillera ces aspects pour sa prochaine génération d’iPhone. Les tests ont été faits pendant un mois de septembre assez clément, mais on n’ose imaginer ce que pourrait donner un iPhone en charge en plein été.