iPhone 15 Pro Max : un seul smartphone fait mieux en photo selon DXOMARK, mais vous n’en voulez pas

L'iPhone 15 Pro Max obtient la deuxième meilleure note caméra (photo/vidéo) chez DXOMARK, juste derrière le Huawei P60 Pro. Le Huawei P60 Pro reste à la première place.

L’iPhone 15 Pro Max est disponible depuis peu. Malgré son tarif élevé, il est au centre de l’attention puisqu’il a des promesses photo inédites pour les smartphones d’Apple. Cela a forcément attiré la curiosité du spécialiste en la matière, DXOMARK, qui vient de publier son test.

Ainsi, l’iPhone 15 Pro Max obtient un score caméra de 154 ce qui le positionne à la deuxième du classement général des meilleurs smartphones en photo et vidéo selon DXOMARK. Ainsi, le Huawei P60 Pro reste numéro 1 avec une note de 156. Impossible cependant de vous le recommander puisqu’il est privé de 5G et des services Google.

Les éloges de DXOMARK pour l’iPhone 15 Pro Max

Pour rappel, même s’il veut faire croire qu’il y a sept objectifs, l’iPhone 15 Pro Max a trois appareils photo dont un téléobjectif qui propose un zoom x5 optique et un capteur principal de 48 Mpx très polyvalent.

DXOMARK salue les performances globales de l’iPhone 15 Pro Max en la matière, « excellentes aussi bien en photo qu’en vidéo ».

Il impressionne par son exposition précise, sa luminosité éclatante et ses belles performances en matière de contraste. L’appareil excelle également dans la réalisation de portraits, où il saisit systématiquement les détails complexes et restitue admirablement les tons de la peau.

L’expert rappelle qu’Apple ne s’appuie pas sur du matériel dernier cri — si l’on compare à d’autres fabricants de smartphones –, mais qu’il peut compter sur une ingénierie de premier plan où transparait tout le savoir-faire de la marque américaine.

Parmi les bémols, DXOMARK cite la présence de bruit encore en faible luminosité, quelques effets non souhaités (lens flare, crénelage…), une gestion perfectible de la dynamique et un niveau de détails inégal selon le facteur de grossissement. Ainsi le smartphone gère évidemment bien le zoom x5 (optique), mais aussi le x2 ou le x6. Or, le x3 est bien moins qualitatif si l’on en croit les retours de l’expert.

Le meilleur smartphone pour la vidéo

L’iPhone 15 Pro Max se hisse à la deuxième place du classement général de DXOMARK, certes. Il est toutefois le grand champion incontestable pour la vidéo. Avec un score de 158 dans ce domaine précis, il surpasse largement son prédécesseur l’iPhone 14 Pro Max (149) qui occupait alors la première place en vidéo.

DXOMARK salue des enregistrements en 4K à 60 fps « remarquables » avec un framerate variable et du Dolby Vision « pour une impressionnante qualité HDR ». Le mode cinématique ou le mode action (qui renforce la stabilisation) s’arrogent aussi de nombreux éloges.