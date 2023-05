DxOMark couronne le Huawei P60 Pro : un roi de la photo sans 5G et Google

Huawei a réalisé un travail remarquable avec le P60 Pro. Il est d'autant plus regrettable que l'appareil soit toujours limité par l'absence des services Google et de la 5G.

Huawei vient d’annoncer son dernier-né, le Huawei P60 Pro, et il a de quoi impressionner. Alors que tout le monde propose désormais la 5G et l’intégration des services Google, Huawei persiste et signe avec son nouveau Huawei P60 Pro. Eh oui, la 5G et les services Google ne sont toujours pas au rendez-vous sur ce modèle, mais ne nous plaignons pas, car nous avons les Américains à remercier pour cette particularité.

Un photophone hors pair

Cependant, pour ceux qui sont à la recherche d’un photophone hors pair, le Huawei P60 Pro semble être le roi incontesté de l’année 2023. DxOMark, la référence en matière de test d’appareils photo, lui a attribué le score le plus élevé de son histoire, avec 156 points. Il surpasse ainsi l’Oppo Find X6 Pro de trois points et s’impose comme le meilleur photophone de l’année.

Selon DxOMark, le secret de cette performance exceptionnelle réside dans la combinaison de matériel et de logiciels innovants. Le P60 Pro est l’un des rares smartphones à offrir une plage d’ouverture variable de f/1.4 à f/4, et ce pour un capteur aussi large. Grâce à cette plage d’ouverture, le P60 Pro excelle dans l’exposition et la mise au point, quelles que soient les conditions d’éclairage et le contenu de la scène.

D’après DxOMark, le Huawei P60 Pro offre une large plage dynamique et un bon contraste dans toutes les conditions d’éclairage pour les photos de paysage ou de portrait. Les couleurs sont agréables et vives dans toutes les situations testées, et le rendu vidéo est également bon en intérieur comme en extérieur. L’autofocus est rapide et précis en mode photo, et la profondeur de champ est bien maîtrisée, avec une bonne netteté sur tous les visages lors de prises de vue en groupe. Les niveaux de détail sont élevés et le bruit bien contrôlé en photo, vidéo et zoom. Enfin, l’effet de flou et l’isolation des sujets en mode portrait sont très réussis.

Toutefois, le P60 Pro présente des tons de la peau peu naturels en vidéo en basse lumière et un rendu de détails parfois peu naturel dans des conditions difficiles. DxOMark constate également des sauts de mise au point lors des enregistrements en vidéo et des artefacts d’image, tels que des reflets, des effets de quantification et des halos.

Avec ces performances en photo, vos amis n’auront d’autre choix que d’admirer la qualité de vos clichés… avant de vous demander pourquoi vous n’avez pas de 5G ni de services Google sur votre téléphone.

