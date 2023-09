Revue des tests des iPhone 15 à 15 Pro Max : pluie d’éloges sur les nouveautés

Plusieurs tests des iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ont été publiés. Nous vous proposons une petite revue de presse riche en éloges pour les nouveaux smartphones, surtout les plus chers plus généreux en nouveautés.

iPhone 15. iPhone 15 Plus. iPhone 15 Pro. iPhone 15 Pro Max. Apple a récemment annoncé quatre nouveaux smartphones avec un lot de nouveautés plus ou moins fourni selon les appareils. Les premiers tests sont sortis, l’occasion de faire une petite revue de presse.

Nous nous sommes basés sur les articles publiés par Numerama, The Verge, Mashable, XDA Developers et BFM Tech&Co. Nous nous sommes aussi appuyés sur la vidéo partagée par le YouTubeur MKBHD qui précise qu’il n’a pas encore eu le temps de faire un test qu’il juge complet, mais livre tout de même des retours plus détaillés que dans sa prise en main.

Focus sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max

D’une part, il faut le noter, la plupart des médias se sont pour l’instant contentés de tester les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. En outre, auprès de ceux qui partagent aussi un avis sur les iPhone 15 et 15 Plus (plus classiques), on sent qu’il y a moins de choses à dire que sur les modèles plus sophistiqués.

Pour le dire autrement, et comme souvent, les vraies nouveautés sont à voir du côté des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Pour les deux autres déclinaisons, The Verge titre carrément « mainstream crossovers » en précisant que ces téléphones profitent de mises à jour intéressantes, « mais rien que l’on n’a pas déjà vu ailleurs ».

Ainsi, comme on va le voir, les avis vont être très positifs, mais surtout à l’égard des iPhone 15 Pro… et à vrai dire, surtout de l’iPhone 15 Pro Max.

USB-C : le grand soulagement

C’était assez prévisible, mais le passage à l’USB-C est très bien accueilli. L’arrivée de la nouvelle connectique est saluée à l’unanimité, même s’il faut rappeler qu’Apple y a été contraint par l’UE. Nous avions déjà pu détailler ce que ce changement apporte par rapport à l’ancien port Lightning, mais il est toujours intéressant de voir les retours des testeurs.

« Le premier réflexe à avoir va être de ne plus chercher son câble Lightning », écrit BFM. « Une excellente nouvelle pour l’universalité de la recharge », pour Numerama qui se réjouit de ne plus avoir à alterner entre câbles USB-C et Lightning selon l’appareil à charger.

Les ports USB-C des iPhone Pro prennent également en charge les disques durs externes et les moniteurs (ce n’est pas le cas des iPhone 15 non Pro, qui utilisent un port USB-C plus ancien). Apple insiste sur le fait que cela permettra aux photographes professionnels de transférer rapidement des fichiers du téléphone au MacBook, mais honnêtement, AirDrop fonctionne si bien et si rapidement que je n’en vois pas vraiment l’utilité, à moins de déplacer plus de 10 Go de fichiers.

Les iPhone 15 Pro et Pro Max se différencient notamment en intégrant un port USB 3.2 Gen 2 (jusqu’à 10 Gb/s) contrairement à l’USB 2 des iPhone 15 et iPhone 15 Plus — qui restent donc sur des vitesses de transfert similaires au Lightning. Attention cependant, pour profiter à fond de l’USB-C des modèles Pro, il faudra acheter le câble idoine en supplément, celui fournit ne profite pas des mêmes standards.

XDA Developers rappelle au passage que les iPhone 15 Pro prennent aussi en charge les disques durs externes et les moniteurs et mettent l’accent sur des usages professionnels avec leurs transferts plus rapides, « mais honnêtement, AirDrop fonctionne si bien et si rapidement que je n’en vois pas vraiment l’utilité, à moins de déplacer plus de 10 Go de fichiers ».

Du titane et on a la banane

Autre raison de s’intéresser tout particulièrement aux iPhone 15 Pro (Max) : le titane. Un matériau « beaucoup plus joli que l’acier, même si ce n’est pas quelque chose que les gens remarqueront de loin », lit-on sur Mashable. Le média poursuit cependant en indiquant qu’il y a bien un élément qui se ressent immédiatement : la « ces nouveaux Pro sont légers. Très légers ».

The Verge est sur la même longueur d’onde. « S’il y a un chiffre que j’ai le plus apprécié lorsque j’ai utilisé ces téléphones au cours de la semaine dernière, c’est bien 19, c’est-à-dire le nombre de grammes en moins des Pro et Pro Max par rapport à leurs prédécesseurs. »

Ce n’est pas le seul avantage du titane puisqu’il apporte aussi une meilleure sensation en main. C’est subtil, mais c’est plus raffiné. Attention cependant, MKBHD souligne que, contrairement à ce qu’il espérait, ce matériau continue de marquer les traces de doigts. Côté prise en main, il met aussi en lumière les bords plus arrondis des iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Une bonne manière de les rende « plus agréable en main » tout en gardant un look rectangulaire.

Le bouton Action : c’est oui

Les iPhone 15 Pro et Pro Max ont aussi droit à un bouton Action sur la tranche et il est « plus pratique que l’ancien interrupteur » selon Numerama. Nos confrères saluent notamment les possibilités de personnalisation. Passer du mode silencieux à sonnerie, déclencher l’appareil photo, une application ou une fonction particulière, lancer une option d’accessibilité, un mode de concentration spécifique ou encore un enregistrement vocal. Il y a de quoi faire. Vous pouvez même le désactiver si vous n’en avez rien à faire.

The Verge pointe cependant du doigt un petit bémol. Il faut rester appuyer sur le bouton en question pour que l’action associée se déclenche. « Cela donne l’impression d’un léger délai pendant que vous attendez que votre sonnerie passe en silence ». Délai qui n’existait pas sur l’interrupteur des anciens modèles. Notez aussi que vous ne pouvez pas encore configurer d’action pour un double appui.

Un zoom x5 optique bien accueilli sur l’iPhone 15 Pro Max

« Polyvalent ». Cet adjectif est utilisé par BFM et par Numerama pour saluer les améliorations du côté photo de l’iPhone 15 Pro Max. Il faut dire que malgré le fait de n’avoir que trois appareils photo, il se targue de proposer… 7 objectifs ! Apple communique en effet sur les capacités de son iPhone le plus sophistiqué à prendre des clichées en macro, mais aussi en équivalent 13 mm, 24 mm, 28 mm, 35 mm, 48 mm et 120 mm.

En réalité, les trois focales proposant un niveau de grossissement vraiment optiques sont à 13 mm (ultra grand-angle), 24 mm (grand-angle) et 120 mm (téléobjectif). En ce qui concerne le capteur principal, on retiendra notamment que XDA Developers apprécie davantage le traitement colorimétrique proposé par l’iPhone 15 Pro Max comparé à son prédécesseur.

Or, c’est bien le téléobjectif périscopique x5 qui attire toutes les attentions et notamment de beaux éloges. « Le choix d’une ouverture f/2,8 paye, puisque le zoom x5 d’Apple s’en sort remarquablement bien en basses lumières », écrit Numerama. The Verge apprécie aussi cette nouveauté, bien qu’il en modère la qualité en comparant l’iPhone 15 Pro Max aux Google Pixel 7 Pro et au Samsung Galaxy S23 Ultra. Ce dernier, notamment, reste meilleur dans l’exercice selon le média américain.

Quelques frustrations sur l’autonomie

Côté performances, MKBHD partage des scores obtenus par l’iPhone 15 Pro et sa puce A17 Pro. Au programme : des smartphones très puissants comme toujours. Les différents testeurs ne peuvent malheureusement pas encore tester les grosses nouveautés côté gaming, car elles ne sont pas encore disponibles. Les iPhone 15 Pro promettent en effet du ray tracing et de l’upscaling par MetalFX pour devenir des bêtes de gaming, mais il faut encore patienter.

En revanche, pour la batterie, Mashable déplore une autonomie qui n’a pas été améliorée sur les modèles Pro. Elle « reste moins bonne que sur les 11, 12 et 13 Pro Max », selon Numerama.

C’est plus positif cependant pour les iPhone 15 et 15 Plus ou The Verge évoque une excellente autonomie.

Les Pro volent la vedette

Tout porte à croire que les Pro seront les modèles les plus plébiscités par la presse, les experts et le public. Cela ne veut pas forcément dire qu’ils seront les plus vendus, même si Apple sait très bien vendre des smartphones haut de gamme et onéreux. En revanche, c’est clairement ceux que vous allez voir partout mis en avant et dont les mérites seront largement vantés par les personnes conquises jusqu’à la prochaine keynote, en septembre 2024.

C’est l’occasion aussi de bien mettre en évidence la stratégie d’Apple qui prive veut créer une séparation bien distincte entre les modèles classiques et les modèles Pro. Et cela est encore plus vrai pour l’iPhone 15 Pro Max qui jouit du zoom x5 qui réussira sans doute à attiser l’envie de nombreuses personnes. Reste à savoir si elles auront le budget nécessaire.