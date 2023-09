Avec l’iPhone 15 Pro, Apple veut jouer à armes égales avec la PS5

L'iPhone 15 Pro embarque le SoC A17 Pro avec sans surprise le GPU le plus puissant de l'histoire d'un iPhone. Avec le support du ray tracing et de l'upscaling par MetalFX, l'offensive d'Apple sur le gaming est définitivement lancée.

Après avoir annoncé pendant le WWDC sa volonté de porter toujours plus de jeux sur macOS avec son Game Porting Toolkit, Apple veut faire de votre iPhone une vraie console de jeu portable. L’iPhone 15 Pro embarque la puce A17 Pro dont la proposition graphique s’inspire des machines les plus récentes, avec au programme des portages de jeux qu’on n’attendait pas un smartphone.

Des jeux en ray tracing sur iPhone

Avec un GPU 20% plus performant que la génération précédente, l’iPhone 15 Pro se veut désormais un smartphone compétitif sur le jeu. Mais plus que sur ses performances brutes, c’est sur le support de technologies modernes qu’Apple veut se démarquer. Ainsi, le A17 Pro propose une accélération matérielle en ray tracing afin à la clé des performances multipliées par trois pour des jeux « toujours plus immersifs ».

Au cœur de cette proposition, on retrouve MetalFX, la technologie d’upscaling d’Apple pour concurrencer le DLSS de Nvidia et le XeSS de Intel. Déjà présente sur Mac, elle permet à l’iPhone 15 Pro de faire tourner des jeux récents comme Resident Evil : Village, le remake de Resident Evil 4 ou encore une version mobile de The Division. Mais surtout, Ubisoft portera nativement Assassin’s Creed : Mirage, son prochain épisode canonique, sur l’iPhone 15 Pro. Une première sur un smartphone.

