Surchauffe de l’iPhone 15 Pro : Apple s’exprime et donne des explications techniques

L'iPhone 15 Pro a connu un début difficile avec des utilisateurs faisant état de problèmes de surchauffe persistants. Ce scénario a déclenché une série d’hypothèses dans l'écosystème technologique, mettant en lumière le processus d'indexation et même le câble USB-C comme des coupables possibles, bien que ces théories aient été rapidement mises à l’écart. Apple s'est enfin exprimé sur ce sujet.

Dès le lancement de l’iPhone 15 Pro, plusieurs utilisateurs ont rapporté des problèmes de surchauffe notables, bien supérieurs à ce qui est normalement attendu lors de l’utilisation initiale d’un smartphone.

Certains avançaient que cette surchauffe était due au processus d’indexation qui se produit dans les premiers jours d’utilisation d’un nouveau téléphone. Durant ce processus, le système d’exploitation de l’appareil, en l’occurrence iOS 17, crée une base de données locales, action qui sollicite intensivement le processeur et peut générer de la chaleur. Cependant, cette explication ne suffit pas à justifier l’ampleur des plaintes enregistrées.

Il était également question du câble USB-C branché à l’iPhone 15 Pro comme possible responsable de la surchauffe. Cette théorie avançait qu’un câble Android pourrait être défectueux ou mal conçu. Toutefois, après des tests, cette hypothèse a été formellement démentie par plusieurs spécialistes, dont DXOMARK.

Apple mène l’enquête

Apple, en réponse aux nombreux retours, a mené une enquête interne et a admis, dans une déclaration à Forbes, que les plaintes reçues étaient plus graves que celles habituellement observées lors des lancements précédents. Selon la firme de Cupertino, la surchauffe serait le résultat d’un ensemble de facteurs, dont un bug spécifique dans iOS 17 affectant la gestion thermique, et des mises à jour récentes d’applications tierces qui surchargent le processeur, conduisant ainsi à une augmentation de la température de l’appareil.

Apple a tenu à rassurer les utilisateurs, affirmant que la conception en titane du nouveau boîtier de l’iPhone 15 Pro, bien que suspectée initialement, n’est en rien responsable de ce dysfonctionnement. Au contraire, le cadre en titane aurait pour effet de faciliter la dissipation de la chaleur, en comparaison avec les anciens modèles conçus en acier inoxydable.

Apple travaille actuellement sur une mise à jour d’iOS 17 destinée à corriger le bug affectant la gestion thermique. Bien que la date de publication de cette mise à jour n’ait pas été communiquée, Apple a assuré que le correctif à venir ne compromettra pas les performances des appareils.

En parallèle, Apple collabore avec des développeurs tiers dont les applications mises à jour récemment contribuent également à la surchauffe des processeurs. Des correctifs spécifiques pour des applications populaires comme Instagram, Uber et Asphalt 9 sont actuellement en développement.