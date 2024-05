Nous avons pris en main la Huawei MatePad 11.5″S : une concurrente sérieuse au trône dominé par l’iPad Pro

Huawei a frappé fort avec sa nouvelle tablette, la MatePad 11.5" S. Avec son écran de 11 pouces et sa finesse de 6,2 mm, elle rivalise avec presque l'iPad Pro d'Apple. Mais qu'est-ce qui la distingue vraiment de la concurrence ? Nous avons pris en main la MatePad 11.5"S pour vous.

Le marché des tablettes haut de gamme accueille un nouvel acteur : la MatePad 11.5″S de Huawei. Le fabricant chinois a officialisé cette tablette deux heures après Apple, qui a dévoilé l’iPad Pro M4.

Avec un écran OLED de 11,5 pouces, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une définition de 2,8K, la MatePad 11.5″S promet une expérience visuelle très bonne. Mais ça donne quoi en vrai ?

Cette tablette a été prise en main par Arnaud Gelineau lors d’un voyage presse organisé par Huawei

Le revêtement PaperMatte est efficace

Dès les premiers instants, l’écran de 11 pouces attire l’attention. Sa finesse et son rendu visuel, malgré une légère perte de piqué due au revêtement PaperMatte, offrent une expérience utilisateur surprenante. La sensation au toucher évoque celle d’un papier de qualité, ce qui offre un confort visuel à mi-chemin entre une liseuse et un écran traditionnel. Le stylet glisse avec une aisance remarquable, simulant presque une écriture sur papier réel.

La comparaison avec l’iPad Pro est inévitable. L’iPad, avec son verre nano-texturé, évite les reflets et maintient une bonne clarté d’image. La MatePad 11.5″S, cependant, propose une approche différente. Le revêtement PaperMate diminue légèrement la netteté et le contraste, mais réduit aussi la fatigue oculaire, un compromis qui pourrait séduire ceux qui passent de longues heures devant leur tablette.

Le format 11 pouces est top pour la prise en main, surtout avec une tablette fine et légère comme la MatePad 11.5″ S. La tablette semble très fluide aux premiers abords, avec une interface Harmonie OS 4.2 réussie et très adaptée au format tablette.

GoPaint, une application de peinture puissante

Huawei a mis le paquet sur plusieurs applications, dont GoPaint. Comme le nom l’indique, il s’agit d’une application pour faire de la peinture, mais pas seulement.

GoPaint propose une grande sélection de brushs (100 presets) et très personnalisables, ainsi que la possibilité de dessiner sur des textures numériques qui simulent le comportement de l’encre sur le papier. Les tutoriels sont très bien faits et complets, et il est possible d’avoir jusqu’à 241 calques (qui peuvent se grouper/fusionner, un peu comme sur Photoshop).

GoPaint est donc un logiciel de superposition de calques type Photoshop spécialisé dans la peinture, et il est assez impressionnant, très fluide et avec beaucoup d’effets appliquables sur les calques (flous, colorimétrie, etc.).

En conclusion, si l’on doit juger la MatePad 11.5″ S uniquement sur ses mérites techniques et son potentiel créatif, elle se présente comme une concurrente sérieuse au trône dominé par l’iPad Pro. Les questions de l’écosystème et de la disponibilité des applications déterminantes, et sur ces sujets, Huawei est toujours limité par l’absence des services Google.

Bref, une tablette pour les initiés qui pourront déjouer le problème Google. On a hâte de pouvoir la tester un peu plus longtemps.