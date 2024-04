Fiat réduit de 3 000 € le prix de sa 600e électrique avec cette offre intéressante

Lancée il y a quelques mois, la nouvelle Fiat 600e électrique est désormais accessible à partir de 129 euros par mois. De plus, le SUV électrique est également éligible à un bonus écologique de 7 000 euros sans conditions de revenus.

De nombreux automobilistes jugent que les voitures électriques sont trop chères. Mais si ces dernières sont un peu plus onéreuses que leurs équivalents thermiques, cela est cependant peu à peu en train de changer.

Une nouvelle offre alléchante

Et cela grâce à la baisse du cours du lithium, mais pas seulement. Car une grande guerre des prix fait aussi rage depuis l’an dernier, déclenchée par Tesla qui a fait chuter les tarifs de ses Model 3 et Model Y. Et celle-ci devrait être encore plus intense en 2024, puisqu’elle concerne globalement tous les constructeurs. Fiat n’est donc pas épargné, bien au contraire, alors que la 500 a chuté dans le classement des modèles les plus vendus en Europe.

Le constructeur veut mettre les bouchées doubles pour séduire les clients, tandis qu’il a également récemment lancé sa 600e dans son catalogue. Cette dernière prend la forme d’un SUV compact cousin du Jeep Avenger, et nous avions pu en prendre le volant quelques mois plus tôt. En fin d’année dernière, la firme italienne avait décidé d’étendre le bonus écologique maximal de 7 000 euros à tous ses clients, sans condition de revenus. Et voilà qu’elle récidive cette année.

Sur son site, la marque turinoise indique en effet qu’une nouvelle offre est actuellement en cours pour sa 600e. Cette dernière, qui partage également ses dessous avec la Peugeot e-2008, que nous avions essayée l’an dernier est à nouveau éligible au bonus de 7 000 euros. Pour mémoire, ce dernier est normalement uniquement réservé aux automobilistes les plus modestes, dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 15 400 euros par part.

Grâce à cette opération, la nouvelle venue dans la gamme est désormais affichée à partir de 24 900 euros seulement, contre 31 900 euros sans aucun bonus écologique. Une belle remise pour le SUV électrique, qui se décline en plusieurs versions, à savoir RED et La Prima, avec un seul moteur de 156 chevaux et 260 Nm de couple, comme sur la Peugeot 208 et la DS 3 E-Tense que nous avons également essayé.

Un loyer abaissé en location

Mais ce n’est pas tout, car le SUV compact italien profite aussi d’une belle remise pour les clients qui décident d’opter pour la location longue durée. Si le leasing social n’est désormais plus proposé par le gouvernement, ayant été victime de son succès, Fiat a décidé de réduire le montant des mensualités pour sa 600e. Cette dernière est désormais accessible moyennant 169 euros par mois dans sa version RED d’entrée de gamme. Une offre valable pour un contrat de 37 mois et 30 000 kilomètres par an.

Si l’apport initial est affiché à 14 500 euros, il peut cependant être réduit de 7 000 euros une fois le bonus écologique de 4 000 euros déduit, ainsi que la prime Fiat de 3 000 euros. De plus, la prime à la conversion de 1 500 euros peut également être ajoutée si vous mettez au rebut une vieille voiture essence ou diesel. L’apport peut être affiché à seulement 6 000 euros une fois toutes ces aides déduites.

La version La Prima démarre quant à elle à partir de 179 euros par mois, avec les mêmes conditions. Cette dernière profite cependant d’un niveau d’équipement supérieur, incluant notamment la conduite autonome de niveau 2, le système d’infodivertissement Uconnect sur un écran de 10,25 pouces, le hayon à ouverture mains-libres ou encore les jantes alliage de 18 pouces. Toutes les versions sont équipées d’une batterie de 54 kWh, offrant une autonomie allant jusqu’à 400 kilomètres WLTP.

À noter que l’offre est valable jusqu’au 30 avril prochain, et uniquement pour les particuliers.