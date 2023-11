Fiat casse les prix de ses 500 et 600 électriques avec ce super bonus

Fiat veut inscrire sa 500 électrique sur le podium des meilleures ventes de 2023 et casse les prix jusqu'à la fin de l'année avec un bonus de 8000 euros accessible à tous les clients. La bonne nouvelle, c'est que la nouvelle 600e électrique en profite aussi !

On est plus qu’à quelques jours du Black Friday, mais chez Fiat, on n’en a que faire. En effet, le constructeur italien vient d’annoncer des remises exceptionnelles sur ses modèles électriques. Et la bonne nouvelle c’est que ça a déjà commencé. Et que ça dure jusqu’à la fin de l’année 2023 !

Pour rentrer un peu plus dans le détail, la Fiat 500e et même la 600e, pourtant toute nouvelle, sont éligibles jusqu’au 31 décembre prochain à un bonus de 8000 euros. L’occasion pour Fiat de tenter de rattraper son très léger retard sur les ventes de la Peugeot e-208 depuis début 2023 et lui ravir la troisième place sur le podium !

Un bonus qui augmente de 60 %

Pour mieux comprendre cette offre et la mettre en perspective, il convient de rappeler rapidement les modalités actuelles du bonus pour l’achat d’une voiture électrique. En l’occurrence, il est de 5 000 euros normalement pour l’achat d’un véhicule électrique de moins de 47 000 euros. Voire même un peu plus pour des clients qui auraient des conditions de ressources moindres (revenu fiscal de référence de moins de 14 090 euros par part) et qui peuvent donc prétendre à 7 000 euros de bonus.

Sauf que chez Fiat, depuis janvier dernier déjà, ceux qui n’avaient droit « qu’au » bonus de 5 000 euros se voyaient en plus offrir une remise de 2000 euros supplémentaires pour aligner tout le monde sur les 7 000 euros. Quitte à créer quelques inégalités entre les clients les moins aisés et les plus aisés qui bénéficient du même rabais. C’est un autre débat.

Toujours est-il que s’adressant toujours à toute la clientèle sans distinction de revenus, Fiat a décidé d’augmenter encore un peu ce bonus pour passer tout le monde à 8 000 euros. Et entre 5 000 euros et 8 000 euros, c’est quand même une augmentation de 60 % !

Ah oui, et pour ceux qui se soucient du nouveau bonus 2024 et de l’éligibilité ou non de la 500e dans les modèles qui en bénéficieront, sachez que même après la divulgation de la liste des voitures éligibles le 15 décembre, les 500e et 600e auront toujours droit à leurs 8 000 euros de rabais (jusqu’au 31/12/2023 toujours).

Des prix canon…

Il suffit d’aller faire un rapide tour sur le configurateur en ligne de la marque pour comprendre que cette offre fait drastiquement baisser le prix. La Fiat 500e est proposée dans sa finition de base à 30 400 euros. En appliquant le rabais de 8 000 euros, la voilà proposée à 22 400 euros. On parle là d’une 500 électrique dotée d’un moteur électrique de 70 kW ou 95 chevaux, et proposant une autonomie WLTP de 190 kilomètres.

Si vous souhaitez opter pour la finition (RED) un peu plus cossue et aux couleurs un peu plus funs, il vous en coûtera 1000 euros de plus, soit 23 400 euros, bonus de 8000 euros déduit.

Mais comme on vous l’a dit plus haut, ces gros rabais chez Fiat ne s’arrêtent à la petite 500e et s’adressent aussi à la toute nouvelle 600e. Ainsi, en choisissant une 600e (RED) de 115 kW (156 chevaux) et 409 kilomètres d’autonomie, le configurateur affiche 35 900 euros. En enlevant les 8 000 euros, le crossover italien passe sous la barre 30 000 euros à 27 900 euros.

… en leasing ou en cash

Dans son communiqué de presse relatant cette nouvelle offre, une petite subtilité semblait quand même conditionner tout ça : c’est que pour bénéficier des 8 000 euros de rabais, il faut opter pour une LOA (Location avec Option d’Achat) dans les conditions suivantes : durée de 37 mois, 30 000 km maximum, 2 500 euros d’apport et aucune condition de reprise. Pour ce qui est de la 500e, cela se traduit par un loyer de 79 euros par mois.

Dans le cas d’une Prime à la Conversion de 2 500 euros pour la mise à la casse d’une voiture thermique (essence d’avant 2006, Diesel d’avant 2011), c’est l’apport de 2 500 euros qui est ramené à 0 euros.

Mais en réalité, il n’y a pas à opter pour une LOA pour bénéficier de ces 8 000 euros de bonus sur les 500e et 600e. Nous avons en effet posé la question à Fiat France qui nous a confirmé que l’offre intègre aussi l’achat comptant de ces deux modèles 500e et 600e.