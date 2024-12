Fiat propose 6 000 € de remise pour l’achat de ses voitures électriques

Face à la réduction du montant bonus écologique, Fiat prend les devants et propose un bonus de 8 000 euros pour l’achat d’une voiture électrique, accessible à tous les acheteurs sans condition de revenus, jusqu’au 31 décembre 2024.

Crédit : Fiat

Depuis le 2 décembre, le bonus écologique gouvernemental a été significativement réduit, passant à une échelle variable entre 2 000 € et 4 000 € selon les revenus des ménages, contre un montant allant de de 4 000 € à 7000 € auparavant.

La réponse de Fiat est claire : proposer un bonus généreux qui vient compenser, et même dépasser, la baisse des aides de l’État. Concrètement, le constructeur italien ajoute entre 4 000 € et 6 000 € au bonus gouvernemental, permettant d’atteindre un total de 8 000 € d’aide à l’achat dans certaines situations.

Les voitures Fiat ont droit à un bon rabais

Cette offre concerne deux modèles phares de la gamme électrique Fiat : la citadine 500e et le SUV urbain 600e. Pour rendre ces véhicules encore plus accessibles, le constructeur propose des formules de location longue durée assez attractives. La 500e est ainsi disponible à partir de 109 €/mois sur 37 mois avec un premier loyer de 3 500 €, tandis que le 600e est proposé à 189 €/mois avec un apport initial de 4 000 €.

Cependant, les acheteurs intéressés devront faire preuve de réactivité : l’offre est limitée aux stocks disponibles et prendra fin le 31 décembre 2024. Cette stratégie pourrait bien contribuer à maintenir la dynamique des ventes de véhicules électriques. Et cela particulièrement pour la 500e dont les ventes ont connu un ralentissement depuis le début de l’année. On espère pour Fiat que cette offre agressive lui permettra d’écouler les stocks de sa citadine phare.