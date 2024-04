Fiat 600e électrique à 129 euros par mois avec le super-bonus : bonne ou mauvaise affaire ?

À peine commercialisée, la nouvelle voiture 100 % électrique de Fiat est disponible en location longue durée à partir de 129 euros par mois. Un prix qui a tout l'air d'être assez avantageux pour un modèle de la sorte, mais l'est-il vraiment en rentrant un peu plus dans les détails ? Est-ce une bonne ou une mauvaise affaire ? Voici notre avis.

La star électrique de la gamme Fiat, c’est la 500e. La citadine se prête parfaitement à cette énergie, notamment parce que les clients de ce type de produit se contentent d’un usage urbain. Mais pour les familles ? Elles peuvent maintenant trouver leur bonheur chez le constructeur transalpin car Fiat a fait renaître le nom de 600 en électrique l’année dernière. L’occasion de bénéficier du look sympa de la 500 dans une voiture habitable et spacieuse.

Cette cousine technique des Peugeot e-2008, Jeep Avenger électrique et autres DS 3 E-Tense a bien des atouts à faire valoir, mais aussi quelques défauts que nous avions relevé lors de notre premier essai de la voiture. Toujours est-il qu’avec une offre à seulement 129 euros par mois en location longue durée, la Fiat 600e a tout l’air d’une bonne affaire à ce prix. Mais dans les faits, est-ce vraiment le cas ?

La Fiat 600e proposée à 129 euros par mois

Comme souvent avec ce type d’offre, cela concerne le modèle de base. Mais pas dans le cas de la Fiat 600e, puisqu’il s’agit de la finition « Red », un niveau intermédiaire et plutôt bien optionné. Voici les équipements de série disponibles sur la voiture :

Accoudoir central avant avec couvercle magnétique

Appuie-tête arrière

Banquette fractionnable 40/60

Bouton d’appel d’urgence

Câble de recharge Mode 3

Capteur de pluie

Chargeur embarqué 11 kW

Clignotants à LED

Climatisation automatique

Feux arrière à LED

Frein à main électrique

Freinage autonome d’urgence avec détection piétons et cyclistes

Jantes acier 16 pouces avec enjoliveurs bicolores

Kit de personnalisation (RED)

Liseuses LED

Lumière d’ambiance intérieur

Ouverture et démarrage sans clef

Planche de bord couleur spécifique

Poignées de portes intérieures chromées

Pochettes aumônières au dos des sièges avant

Projecteurs antibrouillard à LED avec fonction de virage

Projecteurs full LED ‘Infinity’

Radar de recul

Régulateur de vitesse

Rétroviseur intérieur manuel jour/nuit

Rétroviseurs extérieurs à réglable électrique

Rétroviseurs extérieurs noirs

Sellerie en tissu seaqual avec monogramme (RED)

Sélecteur de mode de conduite

Système Uconnect 10,25 pouces

Uconnect Live

Vitres avant et arrière électriques

Volant avec commandes de l’autoradio

Sous le capot, pas besoin de s’embêter avec les versions, il n’y en a qu’une en électrique. La 600e reprend la plateforme CMP de chez Stellantis et elle embarque un moteur électrique de 156 ch et 260 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 9,0 secondes et la vitesse maximale est limitée à 150 km/h.

En termes d’autonomie, celle-ci est affichée à 405 kilomètres selon le cycle WLTP, grâce à la batterie NMC (nickel – maganèse – cobalt) de 54 kWh bruts (51 kWh nets). Il est cependant possible de parcourir jusqu’à 570 kilomètres en théorie si vous ne roulez qu’en ville.

La recharge s’effectue de 20 à 80 % en 27 minutes, alors que le SUV se contente d’une architecture 400 volts et non 800 comme la Hyundai Ioniq 5 par exemple, qui demande à peine 15 minutes pour le même exercice. La puissance maximale pouvait être encaissée par la Fiat 600e est de 100 kW en courant continu, tandis qu’elle peut être rechargée à 11 kW en courant alternatif sur une wallbox.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Fiat 600e ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 30 000 km au total. Fiat indique sur son site que l’offre à 129 euros par mois est soumise à un premier loyer de 14 500 euros, qui revient à 6 000 euros une fois le bonus écologique de 4 000 euros, une prime éco-Fiat de 3 000 euros (applicable si vous n’êtes pas éligible au bonus maximal de 7 000 euros donc) et la prime à la conversion de 1 500 euros déduits. La Fiat 600e bénéficie encore du bonus écologique en France, car elle est produite dans l’usine polonaise de Tychy.

Pour pouvoir bénéficier de la prime à la conversion, il faut mettre en rebut un ancien modèle diesel ou essence. L’ancien véhicule mis au rebut doit être une voiture ou une camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3 500 kg. La date de la première immatriculation doit être d’avant 2011 pour les diesels et d’avant 2006 pour les essences.

Le véhicule doit appartenir au bénéficiaire depuis au moins un an, tandis que le revenu fiscal de référence par part indiqué sur l’avis d’imposition de vos revenus de l’année précédente doit être inférieur ou égal à 13 489 euros.

Combien vous coûtera la LLD de la Fiat 600e ?

Passons aux calculs, et ceux-ci sont plutôt simples. Sur trois ans de location longue durée, votre Fiat 600 électrique vous coûtera 10 644 euros. Fiat affiche sa voiture à partir de 35 900 euros sur son site, bonus écologique de 4 000 euros, la prime éco-Fiat de 3 000 euros et prime à la conversion de 1 500 euros non déduits. Toujours en considérant que vous entrez dans le bon régime fiscal. Ainsi, une fois toutes les aides déduites, nous arrivons à un prix de 27 400 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 38,8 % du prix de votre voiture. C’est un peu plus que la décote sur trois ans pour ce type de voiture. En revanche, la demande en électrique ne cesse d’augmenter et cela implique une certaine stabilité des prix. Même si cela deviendra par la suite de moins en moins vrai avec la démocratisation de cette énergie.

L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement. Comme toujours, attention aux frais de remise en état. Ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution, c’est pourquoi nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier. Cela vous coûtera normalement moins cher que chez votre concessionnaire. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état, notamment si une jante est abîmée ou bien s’il y a de petites rayures facilement effaçables.

Les éléments à retenir

Globalement, une voiture électrique avec de tels loyers est rarement une mauvaise affaire. 129 euros par mois pour une voiture plutôt correctement équipée, avec une autonomie théorique de 400 km, une bonne bouille et un gabarit compact avec une habitabilité convaincante, la Fiat 600e pourrait bien convenir à de nombreuses familles.

L’apport vient à nos yeux un peu ternir le tableau. Sortir 6 000 euros de sa poche pour un véhicule en location, ce n’est à nos yeux pas forcément très pertinent, même si c’est ce premier loyer qui permet, entre autres, d’avoir des mensualités très attractives. Cet apport vient aussi un peu grever la valeur résiduelle de la voiture, car payer 38,8 % de son prix total en trois ans, c’est plus que la décote naturelle d’une voiture sur cette période, qui s’établit plus entre 30 et 35 % selon les modèles.

Rappelons que la LLD est intéressante uniquement si vous souhaitez changer de voiture régulièrement. Dans le cadre de la LLD, l’entretien et la garantie sont inclus durant toute la durée du financement, même si, en termes d’entretien, les voitures électriques en demandent moins par rapport à leurs homologues thermiques.

Et pour ceux qui voudraient passer sur le niveau de finition du dessus, Fiat propose aussi sa 600 électrique en finition La Prima avec notamment chargeur pour smartphone à induction, hayon électrique mains libres, sièges avant chauffants, caméra de recul 180° ou encore feux de route automatiques. Avec les mêmes conditions, ce modèle revient à 179 euros par mois.