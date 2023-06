Hyundai Kona : on est montés à bord du nouveau SUV électrique, rival des Renault Mégane et Peugeot e-2008

Dévoilée un peu plus tôt dans l’année, la nouvelle génération du Hyundai Kona se décline en hybride et en électrique. Nous avons eu la chance de pouvoir nous installer à bord de cette dernière et de découvrir plus en détails cette mouture totalement réinventée. Embarquez pour un petit tour du propriétaire du SUV électrique, rival des Peugeot e-2008 et autres Volkswagen ID.3.

Cela fait un petit bout de temps que le Hyundai Kona est présent dans la gamme du constructeur coréen, puisqu’il fut lancé pour la toute première fois en 2017. En septembre 2020, un petit restylage est venu apporter un vent de fraîcheur au SUV, qui se déclinait déjà en une version électrique, dont nous avions pu prendre le volant. Et voilà qu’en ce début d’année 2023. celui-ci s’offre une toute nouvelle génération entièrement réinventée.

En attendant l’essai, nous avons eu la chance de pouvoir découvrir en détail cette version retravaillée en profondeur, qui marque un véritable tournant pour la marque. Et nous vous proposons de monter à bord avec nous, afin de connaître notre premier avis sur le SUV électrique.

Un design ultra-futuriste

Il n’est jamais évident de renouveler un modèle, d’autant plus lorsque celui-ci se vend très bien. C’est justement le cas du Kona, qui reste l’un des best-sellers de la marque selon les derniers chiffres de vente, juste derrière le Tucson. Mais loin de se reposer sur ses acquis, la firme coréenne a décidé de faire preuve d’audace avec cette nouvelle génération qui profite d’un design entièrement retravaillé. L’ensemble se veut moins conventionnel qu’auparavant et presque futuriste, avec sa fine bande de LED qui parcourt la face avant et intègre les feux. Un choix esthétique étonnant, qui ferait plutôt penser à un concept-car.

Le reste de la partie avant est épuré, mais pas dépouillé pour autant puisque nous retrouvons des prises d’air factices intégrant les antibrouillards ainsi qu’une calandre au design original. On note également la présence de la trappe de recharge à l’avant gauche, bien qu’elle aurait pu être intégrée de manière plus discrète. De profil, le SUV électrique affiche des flancs taillés à la serpe, alors que partie arrière reprend les éléments du faciès et se veut presque symétrique. Le SUV affiche un Cx (coefficient de trainée) plutôt correct de 0,27, qui reste tout de même loin des 0,20 de la Mercedes EQS, le record pour une voiture de série, tout récemment battu par la Lucid Air à 0,197.

Long de 4,35 mètres, le nouveau Hyundai Kona gagne une quinzaine de centimètres par rapport à l’ancienne version, tandis qu’il mesure 1,83 mètre de large et 1,57 mètre de haut. Des dimensions généreuses pour un modèle compact, qui profitent à l’habitabilité.

Poste de conduite : classique et pratique

Et justement, il est maintenant temps de nous installer à bord du nouveau Hyundai Kona, afin de voir ce qu’il vaut à ce sujet. Avec son empattement affiché à 2,66 mètres, cette 2ème génération gagne 6 centimètres par rapport à l’ancienne. Et il est vrai que l’on est plutôt bien installé dans ce SUV, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière.

Le conducteur profite de sièges à réglages électriques très précis, avec des boutons que l’on retrouve sur le siège. Ces derniers sont chauffants et ventilés et offrent un confort plutôt correct de même qu’un bon maintien. La sellerie est quant à elle très agréable au toucher, avec un tissu très doux et perforé, ce qui lui donne un aspect plus sportif.

À l’arrière, l’accès est facilité par la large ouverture des portes, tandis que l’espace est très bon, aussi bien à la tête qu’aux jambes. Un vrai atout pour le SUV électrique, qui reste un modèle compact, mais qui est l’un des plus grands de sa catégorie, face aux Toyota C-HR et autres Peugeot e-2008 et Renault Mégane E-Tech. Dommage toutefois que la ceinture de caisse soit un peu haute, ce qui rend l’habitacle assez sombre, déjà que la présentation est assez austère avec sa sellerie gris foncé. Celle-ci est plutôt flatteuse à l’œil, avec une qualité perçue satisfaisante et des ajustements corrects. Nous aurions toutefois aimé un peu plus d’audace dans ce poste de conduite assez classique.

En revanche, gros point fort pour l’ergonomie puisque le constructeur a fait le choix de conserver de vrais boutons et non de tout centraliser dans l’écran tactile. Si certains pourraient critiquer le manque de modernité, notamment de la partie centrale, on apprécie pour notre part cette stratégie. Les commandes sont visibles et il est facile de trouver ses repères dans cet habitacle bien pensé.

Nous aurions toutefois aimé un peu plus de rangements, notamment dans la console centrale. En revanche, le coffre voit son volume grimper pour passer à 466 litres, contres seulement 361 pour l’ancienne version. À noter que la taille ne change pas en fonction de la motorisation et qu’un frunk (coffre avant) de 27 litres vient le compléter à l’avant.

Info-divertissement : pas de révolution mais quelques améliorations

Si Hyundai fait évoluer en profondeur le poste de conduite de son nouveau Kona, le système d’info-divertissement est également concerné. Ainsi, le constructeur cède à la tendance et offre à son SUV électrique une large dalle numérique composée de deux écrans. Le premier fait office de combiné numérique et affiche toutes les données relatives à la conduite de manière très épurée mais claire. Pas de surdose d’informations contrairement à d’autres constructeurs, et c’est très bien comme ça. De son côté, l’écran central de 12,3 pouces embarque le système d’info-divertissement qui reste dans la lignée des dernières créations de la marque.

La présentation est sobre et là encore bien pensée, même si les menus sont nombreux. On est à mille-lieues de chez Volkswagen, où les clients avaient été nombreux à critiquer le manque d’ergonomie de l’écran. Le tout est très fluide et surtout la réactivité est au rendez-vous.

À noter que ce système est pour la toute première fois compatible avec les mises à jour OTA à distance. Une fonctionnalité qui permet de profiter des dernières évolutions logicielles, sans avoir besoin de se rendre au garage et qui équipe également les Ioniq 5 et Ioniq 6. L’écran est également associé à un affichage tête-haute de 12 pouces projeté sur le pare-brise que nous testerons plus en détails lors d’un prochain essai.

L’accès à bord ainsi que le démarrage peuvent se faire via la technologie NFC via un smartphone, mais nous n’avons pas eu l’opportunité d’essayer cette fonctionnalité durant notre prise en mains. Enfin, deux prises USB-C sont disponibles à l’avant, de même qu’un chargeur pour smartphone à induction bien intégré. Le compartiment est facile d’accès et permet d’avoir son téléphone à portée de mains en cas de besoin. Même si cela n’est pas nécéssaire puisque le Hyundai Kona est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Motorisation, autonomie et recharge

Comme l’ancienne génération, le Hyundai Kona se décline en hybride et en électrique avec deux versions proposées dans le catalogue. La première développe 218 chevaux tandis que la seconde en revendique 156, pour un couple identique de 255 chevaux. Elles ne partagent pas la même batteries, puisque la première embarque un pack de 48,4 kWh fournie par LG (contre 39 kWh auparavant) qui lui permet de parcourir jusqu’à 342 kilomètres selon le cycle WLTP. La seconde est quant à elle équipé d’un accumulateur de 65,4 kWh (contre 64 kWh) lui permettant d’afficher une autonomie de 490 kilomètres WLTP.

Pour mémoire, l’ancienne génération oscillait entre 305 et 484 kilomètres seulement. Un bond en avant qui s’accompagne également d’une amélioration de la charge rapide. Il faut en effet compter 41 minutes pour passer de 10 à 80 %, contre 47 jusqu’alors. La puissance est bridée à 103 kW en courant continu, ce qui reste peu par rapport aux 232 kWh de la Ioniq 5. On ne sait en revanche pas si le SUV est doté d’une pompe à chaleur, comme la Renault Mégane E-Tech, entre autres. On sait qu’il est en revanche équipé de la charge bidirectionnelle V2L, qui permet d’alimenter des objets directement via la prise de recharge.

Une technologie que l’on retrouve également sur la MG4 et d’autres modèles plus haut de gamme comme le Volvo EX90. Le nouveau Hyundai Kona est également doté de la régénération au freinage, dont la puissance peut être réglée via les palettes au volant comme c’est déjà le cas sur les autres modèles de la marque. Il est également livré avec la conduite à une pédale comme la Nissan Leaf ou la Tesla Model Y. La conduite autonome de niveau 2 est également de la partie, même si là encore, nous pourrons la tester plus en détails un peu plus tard.

Prix et disponibilité

Les commandes sont déjà ouvertes pour le Hyundai Kona hybride et les premières livraisons sont prévues pour cet été. Il faudra en revanche attendre le mois de septembre pour voir arriver la version électrique en concessions.

Si le SUV démarre à partir de 33 400 euros, on ne connaît pas encore les tarifs pour la variante zéro-émission (à l’échappement), qui devrait sans doute plutôt se rapprocher des 40 000 euros. Dans tous les cas, elle devrait rester éligible au bonus écologique de 5 000 euros, bien que la finition la plus haute pourrait dépasser la barre des 47 000 euros. Reste désormais à connaître la gamme détaillée de cette nouvelle génération électrique, qui pourrait légèrement différer de celle de l’hybride.