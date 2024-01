Rupture de stock pour les voitures électriques à 100 euros par mois du leasing social ?

Quelques jours après la mise en place du leasing social par le gouvernement, ce dernier, par la voix d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, a annoncé 80 000 demandes en l'espace de quelques jours. Mais peut-on déjà parler d'un réel succès ?

Quelques jours après la mise en place de la plateforme en ligne permettant de faire une demande d’éligibilité concernant le leasing social, cette fameuse mesure phare qui consiste à faire bénéficier aux ménages les plus modestes une offre de financement pour une voiture électrique autour de 100 euros par mois, le gouvernement annonce déjà le succès de l’opération.

N’est-ce pas un peu précipité ? Pour Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, pas du tout, puisqu’elle annonce sur son compte X que : « Le leasing électrique promis par le Président suscite l’intérêt des Français : plus d’un million de connexions sur la plateforme ; 80 000 personnes ont demandé à être recontactées. Ce dispositif inédit va progressivement monter en charge. »

Toutes les demandes sont-elles vraiment éligibles ?

80 000 demandes en l’espace de quelques jours, effectivement, c’est un succès, tout en sachant que seuls 20 000 à 25 000 dossiers seront retenus, même si le gouvernement a déjà annoncé, peut-être, l’ouverture de quelques vannes pour permettre d’enregistrer plus de dossiers.

En revanche, il y a une chose que le gouvernement ne dit pas, c’est qu’il y a aussi beaucoup de demandes qui ne respectent pas les critères d’éligibilité. Ce dispositif n’est pas ouvert à tous, les dossiers qui ne respectent pas les conditions ne pourront pas avoir accès à cette offre, sans compter les éventuels « tricheurs » qui pourraient mentir sur un critère clé : les distances parcourues pour le travail.

Rappelons que ce leasing social est corrélé au revenu fiscal de référence, qui ne doit pas excéder 15 400 euros par an et par part. Un couple gagnant 30 800 euros par an pourra être éligible au dispositif. Les modèles disponibles sont aussi éligibles au nouveau bonus écologique, dont l’objectif, à peine voilé, est de privilégier les véhicules fabriqués en Europe.

Et dans le même temps, la cible a été resserrée : faire plus de 8 000 kilomètres par an pour des raisons professionnelles ou habiter à plus de 15 kilomètres de l’endroit où l’on travaille.

Plusieurs modèles allant de 40 à 150 euros par mois

Beaucoup de voitures sont éligibles à ce dispositif, en particulier chez Stellantis avec la Peugeot e-208 à 99 euros par mois, la Citroën ë-C3 à 54 euros par mois ou encore la Fiat 500e à 89 euros par mois. Chez Renault, la Twingo E-Tech est la moins chère du leasing social puisqu’elle débute à 40 euros par mois, tandis que la Mégane E-Tech est la plus chère à 150 euros par mois.

Bonne nouvelle d’ailleurs pour les potentiels bénéficiaires au leasing social, Stellantis se dit déjà prêt à fournir plus de voitures éligibles si le gouvernement compte casser le plafond de verre des 25 000 dossiers.