Renault Mégane E-Tech ou Citroën ë-C4 électrique à partir de 129 € par mois : laquelle choisir

Les contours du leasing social étant désormais connus, les offres des constructeurs commencent à arriver. Parmi les plus actifs, il y a Renault et Citroën. Après la ë-C3 à partir de 54 euros par mois et la Twingo E-Tech à 40 euros par mois, c'est au tour des berlines électriques de s'afficher à des prix "cassés" : la Citroën ë-C4 est disponible à 129 euros par mois, tandis que la Renault Mégane E-Tech débute à 150 euros par mois. Laquelle est la meilleure affaire ?

Ça y est, top départ pour le leasing social, cette proposition faite par Emmanuel Macron lors de sa dernière campagne présidentielle. Même si, entre ce qui avait été annoncé, et ce qui est mis en place, il y a plusieurs différences de taille, la voiture électrique à (presque) 100 euros par mois pour les revenus modestes est maintenant disponible.

Chez Survoltés, nous vous avons déjà parlé de la Citroën ë-C3 à partir de 54 euros par mois, ou encore de la Renault Twingo E-Tech à 40 euros par mois. Deux offres pas plus chères qu’un abonnement téléphonique.

Toujours est-il que ces citadines ne sont pas forcément faites pour tous les usages. Leur autonomie limitée peut restreindre leur polyvalence, et pour ceux qui ont un budget un peu plus élevé à allouer à leur voiture, toujours en entrant dans les clous du leasing social, les deux marques françaises proposent deux alternatives.

Ces voitures, nous les connaissons bien, puisqu’il s’agit de la Renault Mégane E-Tech, que nous avons eu l’occasion d’essayer à son lancement en 2022, mais aussi la Citroën ë-C4, elle aussi passée entre nos mains. Quand la première s’affiche à partir de 150 euros par mois, la firme aux chevrons frappe plus fort avec une offre à 129 euros par mois. Laquelle est la meilleure offre ? Décryptage.

La Citroën ë-C4 à 129 euros par mois et la Renault Mégane E-Tech à 150 euros par mois

Globalement, les deux voitures sont à peu près similaire, à ceci près que nous avions trouvé la Mégane un peu mieux finie et plus haut de gamme que la Citroën ë-C4 lors de nos essais. La Mégane profite également d’un système d’infodivertissement reposant sur Google Automotive beaucoup plus convaincant que le système de la ë-C4 conçu en interne. Malheureusement, nous allons le voir, la version de base de la Mégane qui nous intéresse ne repose pas sur les services Google.

La Citroën ë-C4 à 129 euros par mois

Comme d’habitude avec ce type d’offre, cela concerne le modèle de base, à savoir la finition « You ». Nous retrouvons un moteur électrique de 136 chevaux et 260 Nm de couple, et non pas le nouveau moteur de 156 ch, qui est aussi disponible sur la finition « You », mais qui est facturé plus cher.

Ce moteur implique la plus « petite » batterie, c’est-à-dire la version Autonomie Standard. La voiture est ainsi équipée d’un accumulateur d’une capacité de 50 kWh (46,2 kWh utiles), permettant à Citroën de revendiquer environ 350 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP. La puissance de charge DC culmine à 100 kW.

Voici les équipements de série de la version « You » :

Aide au stationnement arrière et au démarrage en pente

Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux

Climatisation bi-zone, feux et essuie-glaces automatiques

Pompe à chaleur et préconditionnement thermique

Projecteurs à LED avec signature lumineuse en V

My Citroën Play (kit mains libres Bluetooth, Mirror Screen sans fil, système audio numérique DAB MP3 6 HP, tablette tactile 10 pouces)

Pack Safety (freinage automatique d’urgence, alerte active de franchissement involontaire de ligne, alerte d’attention du conducteur, alerte de risque de collision)

Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation

Régulateur et limiteur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Suspension Citroën Advanced Comfort

Volant cuir réglable en hauteur et profondeur

Plancher de coffre à 2 positions

Jantes alliage 18 pouces Aeroblade gris Anthra

Avertisseur sonore piéton

Câble de recharge mode 3 triphasé 3 x 32 A pour prise de charge T2, longueur 6 mètres

Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé

Teinte noir Perla Nera

La Renault Mégane E-Tech à 150 euros par mois

Le modèle à 150 euros par mois bénéficie d’un moteur électrique de 130 chevaux et 250 Nm de couple. La batterie, d’une capacité de 40 kWh, permet d’effectuer 300 kilomètres selon le cycle WLTP. La finition « équilibre » permet de bénéficier, de série, des équipements listés ci-dessous :

Poignées de porte avant électriques

Projecteurs LED avec clignotants dynamiques

Sellerie textile

Volant Soft Touch

Instrumentation numérique 12 pouces

Écran central 9 pouces

Réplication smartphone sans fil

Audio Arkamis Classic 4 haut-parleurs

Climatisation manuelle

Régulateur de vitesse

Siège conducteur réglable en hauteur

Capteurs de stationnement arrière

Caméra de recul

Déverrouillage d’approche

Freinage régénératif avec palettes au volant

Aide au maintien dans la file

Freinage automatique d’urgence

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Alerte de survitesse

Détection de fatigue

Alerte de distance de sécurité

Jantes en alliage 18 pouces

La couleur de base pour bénéficier de l’offre est bien terne puisqu’il s’agit du « Blanc Glacier ». En revanche, si vous souhaitez ajouter une ou deux options (y compris les couleurs), vous sortez immédiatement de l’offre et les mensualités grimpent.

Renault propose également plusieurs types de charges pour sa Mégane, et bien évidemment l’offre comprend la version « Standard Charge », c’est-à-dire avec une charge rapide en courant continu de 85 kW.

Quelles sont les conditions pour être éligible aux offres LLD des Citroën ë-C4 et Renault Mégane E-Tech

Les deux offres étant liées au leasing social, il y aura plusieurs cases à cocher avant de pouvoir bénéficier de ces offres.

La LLD à 129 euros par mois pour la Citroën ë-C4

Il s’agit d’une location longue durée sur 36 mois et 15 000 kilomètres par an, soit 45 000 km au total. Citroën indique que l’offre à 129 euros par mois est soumise à un premier loyer de 13 000 euros, qui revient à zéro une fois le bonus écologique de 7 000 euros les aides de 6 000 euros du leasing social déduits.

La LLD à 150 euros par mois pour la Renault Mégane E-Tech

Il s’agit, là encore, d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 12 500 kilomètres par an, soit 37 500 km au total. Renault indique que l’offre à 40 euros par mois est soumise à un premier loyer de 13 000 euros, qui revient à zéro une fois le bonus écologique de 7 000 euros et les aides du leasing social de 6 000 euros déduits.

Les conditions à remplir pour bénéficier du leasing social

Le leasing social est destiné aux personnes dont le revenu de référence par part est inférieur à 15 400 euros, ou à 39 600 euros pour un couple avec un enfant. Ainsi, 4 à 5 millions de personnes seraient potentiellement éligibles.

Vous habitez à plus de 15 kilomètres de votre lieu de travail et utilisez votre voiture personnelle pour vous y rendre. Si vous êtes salarié, votre employeur doit vous fournir une attestation justifiant de la distance. Si vous n’êtes pas salarié vous devez fournir une attestation sur l’honneur ainsi qu’une preuve de l’affiliation à un régime de sécurité sociale pour l’année en cours.

Il va falloir jouer des coudes pour bénéficier du leasing social puisque le gouvernement ne sélectionnera que 20 000 à 25 000 dossiers dans un premier temps, en 2024, et dans la limite des stocks disponibles.

Combien vous coûtera les LLD des Citroën ë-C4 et Renault Mégane E-Tech ?

Pour les calculs, c’est plutôt simple, puisqu’il n’y a pas beaucoup de paramètres qui entrent dans l’équation.

La LLD à 129 euros par mois pour la Citroën ë-C4

Sur trois ans de LLD, votre Citroën ë-C4 vous coûtera 4 515 euros. Citroën affiche sa voiture à partir de 35 740 euros sur son site, bonus écologique de 7 000 euros et aide au leasing social non déduits. Le calcul sera tronqué avec les aides au leasing social car celles-ci impliquent un financement. Elles ne seront pas éligibles pour un achat comptant de la voiture. De ce fait, partons sur un prix de façade avec le bonus de 7 000 euros déduit, ce qui nous donne 28 740 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 15,7 % du prix de votre voiture. C’est moins que la décote sur trois ans pour ce type de voiture.

La LLD à 150 euros par mois pour la Renault Mégane E-Tech

Sur trois ans de location longue durée, votre Mégane électrique vous coûtera 5 400 euros. Renault affiche sa voiture à partir de 33 000 euros sur son site, bonus écologique de 7 000 euros et aide au leasing social non déduits. Même problème que pour la ë-C4 plus haut, nous ne pouvons pas retirer les aides au leasing social pour le calcul. Le prix, avec le bonus de 7 000 euros déduit, est donc de 26 000 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 20,7 % du prix de votre voiture. C’est, là encore, moins que la décote sur trois ans, même si elle est plus élevée que la Citroën. Cela s’explique certainement par une valeur résiduelle plus faible.

Les éléments à retenir

Bien aidées par les subventions, évidemment, ces deux offres sont de très bonnes affaires même si, à nos yeux, la Renault Mégane est un poil chère puisqu’elle en offre globalement moins que la Citroën.

En effet, en plus d’être plus chère, la Mégane possède moins d’autonomie, une puissance de recharge légèrement inférieure et quelques équipements en moins, comme l’absence de pompe à chaleur. En contrepartie, comme énoncé plus haut, la Mégane est à nos yeux un peu mieux finie et les technologies sont aussi plus aboutie, même si la version concernée n’embarque pas les services Google.

Rappelons que la location longue durée est intéressante si vous souhaitez changer de voiture régulièrement, sans vous embêter avec la revente. L’entretien et la garantie peuvent être inclus durant toute la durée du financement, même si une voiture électrique ne réclame pas forcément la même périodicité d’entretien qu’un modèle thermique. Pour la Renault Mégane, la marque annonce trois ans de garantie, une assistance 24/7 et un entretien pour six euros pas mois. Contrairement à l’offre de la Twingo, Renault n’inclut pas les six mois de recharge gratuits.

Pour les deux offres, il va falloir être rapide, très rapide même. Celle concernant la Citroën est valable jusqu’au 8 janvier prochain, tandis que celle de la Mégane jusqu’au 31 janvier 2024. Dans le même temps, il faut que votre dossier pour le leasing social soit accepté. Et comme énoncé plus haut, il n’y en aura pas pour tout le monde. Autre élément gênant, chez Citroën, il s’agit uniquement de véhicule en stock. Autrement dit, il s’agit de versions bien spécifiques de base, et rares sont les concessionnaires à (encore) en disposer.