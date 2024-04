La Fiat 500e électrique sera bientôt moins chère grâce à une nouvelle batterie mystérieuse

Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, etc.) vient de réaliser une annonce majeure pour la Fiat 500e électrique. Elle sera bientôt dotée d'une nouvelle batterie, qui permettra de faire baisser les prix de cette voiture électrique déjà très intéressante.

Stellantis vient d’annoncer un grand plan pour son usine italienne et historique de Mirafiori. 240 millions d’euros seront investis pour produire les boîtes de vitesses à double embrayage eDCT des voitures thermiques. Mais à l’occasion de cette annonce, le groupe automobile a également annoncé 100 millions d’euros d’investissement pour améliorer la Fiat 500e électrique.

Au programme : « une plateforme restructurée intègrera une technologie de batterie nouvelle génération permettant de concevoir un modèle plus abordable pour nos clients » peut-on lire dans le communiqué de presse. L’entreprise n’en dit pas plus, mais il y a fort à parier que Fiat intègre une nouvelle batterie à la chimie LFP (Lithiumm-Fer-Phosphate), sans cobalt. Une chimie qui permet de réduire les coûts de la batterie, et donc le prix de la voiture électrique. Stellantis précise que cela permettra d’améliorer « l’expérience client avec un ratio prix/autonomie particulièrement attractif« .

Quelle autonomie pour cette future Fiat 500e ?

Malheureusement, on ne connait rien de cette nouvelle batterie, et on ne sait pas si la capacité sera similaire aux deux packs de batteries existants. Pour rappel, la Fiat 500e électrique est actuellement disponible avec une batterie d’une capacité de 42 kWh (331 km d’autonomie WLTP) ou 24 kWh (190 km d’autonomie théorique).

En théorie, les batteries LFP ont une densité énergétique plus faible que les packs NMC ou NCA dotés de cobalt. Mais il est possible que Stellantis soit parvenu à conserver la même densité énergétique, grâce aux évolutions technologiques qui ont eu lieu depuis 2020, date de commercialisation de la Fiat 500e électrique. Ce qui permettrait alors de proposer ces deux batteries en chimie LFP, pour réduire les tarifs de ces deux versions.

Actuellement, ces deux versions démarrent à partir de respectivement 30 400 et 33 900 euros. Mais la concurrence se multiplie sur le segment, avec notamment l’arrivée des Citroën ë-C3 et Renault 5 E-Tech ainsi que la présence de la Peugeot e-208 restylée.

L’arrivée d’une Fiat 500 thermique ?

L’autre possibilité qui sera offerte par cette plateforme remaniée, est potentiellement l’arrivée d’une Fiat 500 thermique, basée sur la même plateforme. Stellantis ne l’a pas dit explicitement, mais c’est en tout cas la rumeur qui court ces derniers temps. Ce qui permettrait d’augmenter la cadence de production de son usine de Mirafiori, qui ne tourne pas à plein régime, à cause d’une demande trop faible pour la Fiat 500e électrique.

Il faudra attendre encore un peu avant de connaître tous les détails de cette plateforme, ainsi que le prix et l’autonomie de cette version revue de la Fiat 500e électrique.