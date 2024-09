BYD frappe fort en France avec cette grosse baisse de prix sur ses voitures électriques, mais il va falloir se dépêcher

Le géant chinois de la voiture électrique, BYD, plus grand concurrent de Tesla dans le monde, lance une grande offre promotionnelle sur plusieurs voitures électriques. L’objectif ? Compenser la suppression du bonus écologique, dans un contexte où les ventes en Europe sont en baisse. Sur certains modèles, la baisse atteint 7 000 euros ! Mais attention, ces remises sont valables jusqu’à la fin du mois de septembre uniquement.

Si vous suivez l’actualité automobile, vous savez sans doute que la situation est loin d’être idyllique pour les voitures électriques en Europe. En effet, les ventes stagnent sur le Vieux Continent, et notamment en France où la part de marché est passée de 18 à 15 % en seulement un an.

Des remises chez BYD

Si les raisons sont multiples, elles sont souvent d’ordre financier. Et pour cause, les automobilistes continuent de trouver les voitures électriques trop chères, et même si les prix baissent, un autre problème se pose. Car les autos venues de Chine n’ont plus le droit au bonus écologique de 4 000 euros depuis le début de l’année, ce qui fait que leurs ventes se sont effondrées. De plus, elles doivent également composer avec des droits de douane plus élevés, qui auront pour effet de faire grimper leurs prix, si les constructeurs veulent protéger leurs profits.

Bref, l’ambiance n’est pas à la fête chez les marques chinoises, mais certaines ont cependant décidé d’agir. On pense notamment à BYD, qui reste le numéro 2 mondial de la voiture électrique, juste derrière Tesla. Et voilà que la firme, qui a récemment levé le voile sur sa nouvelle Seal 06 GT vient d’annoncer dans un communiqué une très bonne nouvelle. Celle-ci met en place de belles remises pour la rentrée, et ce alors que la guerre des prix bat plus que jamais son plein.

Mais alors, à quoi les clients auront-ils droit ? Tout d’abord, il est important de préciser que ces offres commerciales ne sont valables que jusqu’à la fin du mois de septembre. Il faudra donc être rapide et ne pas hésiter trop longtemps avant de vous lancer. Ainsi, les clients désireux d’opter pour une petite voiture électrique abordable pourront opter pour la Dolphin, que nous avions pu essayer à son lancement en France. Cette dernière est actuellement affichée à partir de 26 990 euros, contre 33 990 euros habituellement, soit une baisse particulièrement généreuse de 7 000 euros.

Mais ce n’est pas tout, car la citadine électrique peut également être choisie en location longue durée, avec une offre à seulement 199 euros par mois pour un contrat de 48 mois et 10 000 kilomètres par an. Attention, car il faut également ajouter un premier loyer de 1 500 euros. Cette remise est valable sur la version Comfort, qui affiche une autonomie de 427 kilomètres selon le cycle WLTP, grâce à sa batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) de 60,4 kWh.

Des offres alléchantes

Mais ce n’est pas tout, car la star de la gamme, la BYD Seal est également en promotion, puisqu’elle démarre désormais à partir de 42 990 euros contre 46 990 euros habituellement. La berline, rivale de la Tesla Model S et de la nouvelle Xiaomi SU7 est ici remisée dans sa version d’entrée de gamme Design, qui embarque un moteur électrique de 313 chevaux. Elle peut également parcourir jusqu’à 570 kilomètres en une seule charge, grâce à sa grosse batterie Blade affichant une capacité de 85,5 kWh.

Pour les clients qui auraient plutôt envie d’un SUV, ça tombe bien car le petit Atto 3 est aussi éligible à l’offre proposée par BYD. Ce dernier, qui chasse sur les terres de la Tesla Model Y et de la Peugeot e-2008, entre autres, ne coûte désormais que 29 990 euros. Un prix qui aurait pu lui permettre de bénéficier du bonus écologique si le gouvernement n’avait pas changé les règles. Pour mémoire, il affiche une autonomie de 420 kilomètres WLTP avec sa batterie de 60,4 kWh.

Enfin, seule la version hybride de la Seal U est remisée, tandis que ce n’est pas le cas de la variante électrique que nous avions essayé. Par ailleurs, la berline Han et le SUV Tang ne sont pas non plus concernés par cette promotion, qui rappelle celle qui avait été mise en place au mois de février dernier. Pour mémoire, cette dernière atteignait les 9 500 euros sur certains modèles, afin d’inciter les clients à se tourner vers la marque chinoise. De quoi lui permettre de grappiller quelques clients à Tesla…