Malgré les critiques, la voiture électrique progresse en France

Sur l’autoroute verte, tous les pays européens ne roulent pas à la même vitesse. Une étude permet de mieux comparer chaque pays européen.

Mustang Mach-E

Alors que l’Europe s’électrise à vitesse grand V, la France tente de garder le contact. Où se situe l’Hexagone dans la course à la voiture électrique ? Une étude permet de mieux se rendre compte du chemin parcouru.

Le grand écart européen

Quand on parle de voitures électriques en Europe, on constate rapidement qu’il y a les élèves modèles… et les autres. D’un côté, nous avons la Norvège, véritable championne toutes catégories, qui affiche un score hallucinant : en 2023, 81,2 % des nouvelles immatriculations concernaient des véhicules 100 % électriques. C’est comme si quatre Norvégiens sur cinq avaient décidé de passer au tout électrique.

À l’autre bout du spectre, des pays comme la Croatie (2,6 %) ou la République tchèque (3,1 %) font figure de cancres de l’électromobilité. Entre ces deux extrêmes, où se situe la France ? Avec 16,7 % de nouvelles immatriculations électriques en 2023, l’Hexagone se place… dans la moyenne haute européenne. Pas de quoi pavoiser, mais pas de quoi rougir non plus.

L’Allemagne, un modèle à suivre ?

Notre voisin d’outre-Rhin fait un peu mieux que nous, avec 18,4 % de nouvelles immatriculations électriques. Mais au-delà de ce chiffre, c’est surtout le volume qui impressionne : une voiture électrique sur trois immatriculée dans l’UE en 2023 l’a été en Allemagne ! Comment expliquer cette performance ?

D’abord, il y a la taille du marché automobile allemand, tout simplement plus gros que le nôtre. Ensuite, le gouvernement allemand a mis le paquet sur les aides, avec notamment un bonus à l’achat généreux (qui a pris fin en 2023, mais dont les effets se font encore sentir).

Enfin, les constructeurs allemands, longtemps réticents à l’électrique, ont fini par embrasser pleinement cette technologie, malgré les difficultés.

Le modèle nordique : l’exception qui confirme la règle ?

Si la France et l’Allemagne jouent coude à coude, que dire des pays nordiques ? La Suède, avec 38,6 % de nouvelles immatriculations électriques, fait figure d’exemple. Le Danemark (36,1 %) et la Finlande (33,8 %) ne sont pas en reste. Comment expliquent-ils leur succès ?

Plusieurs facteurs entrent en jeu. On peut citer une conscience écologique forte, ancrée dans la culture, des incitations fiscales massives comme des réductions d’impôts ou la gratuité des parkings, un réseau de recharge dense et efficace, et des distances moyennes parcourues plus faibles, qui s’adaptent bien à l’autonomie des voitures électriques.

Mais attention : ces pays ont aussi des spécificités qui rendent leur modèle difficilement transposable. Population moins nombreuse, pouvoir d’achat élevé, climat froid qui favorise les batteries… Autant de facteurs qui relativisent leur « miracle électrique ».

Un ralentissement en 2024

En 2024, après des années de croissance, de grandes promesses et d’une bonne dose de battage médiatique, la transition vers les véhicules électriques a connu quelques turbulences.

Les constructeurs comme Toyota, Ford et Volvo ont d’ailleurs récemment revu leur stratégie. Dans le cas de Volvo par exemple, on ne compte plus vendre uniquement des voitures électriques au sein de l’UE d’ici 2030, une petite partie devrait être encore de type hybride et hybride rechargeable.

Les ventes de véhicules électriques devraient augmenter au cours des prochaines années, mais pas aussi rapidement qu’auparavant. Les analystes estiment que cela s’explique par de nombreuses raisons que nous vous évoquons régulièrement dans les colonnes de Survoltés.