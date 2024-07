BYD va-t-il baisser les prix de sa voiture électrique la moins chère en France ? Ces nouveautés en Chine nous le font espérer

BYD, le plus grand concurrent de Tesla, met à jour sa Dolphin, la voiture électrique la moins chère de la marque chinoise vendue en Europe. Au programme : une autonomie en forte hausse, grâce à une nouvelle batterie, sans augmenter les prix. Une version qui était déjà en vente en France. Est-ce que les prix baisseront alors dans l'Hexagone ? Pas si sûr.

Après avoir mis à jour la Dolphin en début d’année 2024, le constructeur chinois BYD annonce encore des nouveautés majeures pour cette voiture électrique ultra-abordable. Comme le relaie le média local CnEVPost, la version 2025 de la BYD Dolphin améliore son autonomie en Chine avec une nouvelle batterie.

Dans le détail, la nouvelle BYD Dolphin ne change pas du tout d’un point de vue design. C’est uniquement la partie technique qui change pour la Chine, avec l’arrivée d’une batterie d’une capacité de 60,48 kWh pour la version la plus haut de gamme. Les autres versions se contentent quant à elle de l’accumulateur de 44,9 kWh que l’on connaissait déjà sur la petite citadine en Asie. Ce qui permet au constructeur chinois d’annoncer une autonomie respective de 520 et 420 km sur le cycle chinois CTLC selon la taille de la batterie.

Pas de changement en France pour le moment

Attention toutefois, la BYD Dolphin déjà vendue en France intègre depuis son lancement cette batterie de 60,48 kWh, en plus de celle de 44,9 kWh. Ce qui permet de connaître son autonomie sur le cycle européen WLTP : respectivement 427 et 330 km. La petite batterie de 32,2 kWh n’est plus proposée à la vente en Chine (ce n’était pas le cas non plus pour l’Europe). Elle permettait à la voiture d’atteindre une autonomie théorique CLTC de 302 km.

Pour le reste, la nouvelle BYD Dolphin reprend l’intégralité de la fiche technique existante en Chine, avec un moteur d’une puissance de 70 kW (95 ch) pour les versions d’entrée de gamme. La puissance grimpe à 150 kW (204 ch) pour la version haut de gamme. Il n’est pas fait mention du moteur de 130 kW (176 ch) que l’on retrouve en France sur les finitions intermédiaires.

On peut donc se demander si ces nouveautés auront un impact pour la BYD Dolphin vendue en France puisque cette dernière bénéficie déjà du moteur plus puissant et de la batterie de capacité supérieure. Est-ce que les prix diminueront en France ? On peut l’imaginer, puisqu’en Chine, BYD vend ces nouvelles versions aux mêmes prix que les anciennes. Actuellement, il faut compter au moins 33 990 euros pour acheter la BYD Dolphin dans l’Hexagone.

Mais difficile à anticiper une baisse de prix, puisque rappelons que BYD doit désormais s’acquitter d’un nouveau droit de douanes (27,4 % au total) pour importer ses voitures électriques en Europe. Mais le géant chinois serait capable de ne pas augmenter ses prix, car une étude indiquait que même avec 30 % de droits de douanes, ses voitures électriques resteraient rentables en Europe.