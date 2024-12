Contre toute attente, cette voiture électrique chinoise est la plus propre du marché

Selon une récente étude australienne, la BYD Dolphin serait la voiture électrique la plus propre du marché. De quoi tordre une nouvelle fois le cou aux idées reçues sur les autos venues de Chine.



Si les voitures électriques sont indéniablement plus respectueuses de l’environnement que les autos thermiques, tout n’est pas parfait non plus. En fait, certains points posent encore problème et empêchent de dire que cette motorisation est réellement propre. Parmi eux, citons notamment la production des batteries, et tout particulièrement l’extraction des matières premières.

Une voiture chinoise couronnée

Celle-ci se fait généralement dans des conditions à la fois nocives pour la planète, mais également peu éthiques. Même si cela est en train de changer grâce au recyclage et au développement de chimies plus propres, comme les LFP (lithium – fer – phosphate), dénuées de cobalt ou de nickel. De plus, on entend souvent que les voitures électriques chinoises sont particulièrement polluantes, ce qui a d’ailleurs conduit le gouvernement français à les écarter du bonus écologique.

Mais qu’en est-il vraiment ? Et bien il semblerait que ce ne soit en fait pas vraiment la réalité. Tout du moins, c’est ce qu’affirme une récente étude menée par l’entreprise Compare the Market. Cette dernière s’est penchée sur les versions d’entrées de gamme de 25 voitures électriques différentes commercialisée sur le marché, pour déterminer laquelle est la plus respectueuse de l’environnement. Pour cela, le comparateur en ligne s’est basé sur plusieurs critères objectifs bien précis.

BYD Dolphin // Source : Frandroid

Le premier est le score au GreenNCAP, qui évalue l’empreinte carbone des voitures électriques grâce à des tests routiers et de nombreux capteurs. À la fin, le score est exprimé en pourcentage, comme pour les crash-tests EuroNCAP que l’on connaît bien. Le second critère est l’efficience énergétique annoncée, qui se base tout simplement sur la consommation exprimée selon le cycle WLTP. Enfin, la taille de la batterie a aussi été prise en compte, de même que le type de technologie utilisée.

L’entreprise australienne est partie du principe que la chimie LFP est plus durable que le NMC (nickel – manganèse – cobalt), dont la teneur en cobalt est plus élevée. Les batteries LFP ont reçu une note de 10, contre 5 pour l’autre alternative. Mais quelles sont les voitures qui ont le plus brillé et qui sont les plus « propres » ? Et bien selon l’étude, il s’agit d’une auto chinoise. Surprenant, alors que les voitures venues de l’Empire du Milieu sont accusées d’être particulièrement nocives pour l’environnement.

Tesla et Dacia brillent aussi

C’est la BYD Dolphin, que nous avions déjà essayée, qui truste la première place du classement. La compacte de la firme basée à Shenzhen affiche un score GreenNCAP particulièrement élevé de 98 %, tandis que sa consommation est homologuée à seulement 15,2 kWh/100 kilomètres selon le cycle européen WLTP. Ce qui est assez bas par rapport au reste du marché, et qui bénéficie notamment à l’autonomie. De plus, la voiture embarque une petite batterie de seulement 46 kWh, qui fait appel à la chimie LFP avec la technologie Blade qui a récemment été récompensée. De quoi lui offrir une note de 8,23/10.

Sur la 2ᵉ marche du podium, nous retrouvons la Tesla Model 3, une berline électrique qui est produite aux États-Unis, mais également en Chine, au sein de l’usine de Shanghai. Cette dernière affiche une note globale de 7,60/10, grâce notamment à son score GreenNCAP identique à la Dolphin. La consommation est quant à elle plus basse, puisqu’elle est annoncée à seulement 13,2 kWh/100 kilomètres. La batterie LFP affiche quant à elle une capacité de 60 kWh dans sa version Propulsion.

Tesla Model 3

Enfin, la troisième place est quant à elle occupée par la Dacia Spring, encore une citadine électrique fabriquée dans l’Empire du Milieu et donc privée de bonus. Celle-ci affiche pourtant un score GreenNCAP de 99 %, tandis que sa consommation reste raisonnable, puisqu’elle est annoncée à 14,1 kWh/100 km. Sa petite batterie de 26 kWh seulement est aussi un vrai atout. Le classement est ensuite complété par le BYD Atto 3, la GWM Ora, la Hyundai Ioniq 6 et la Renault Mégane E-Tech et la MG4.