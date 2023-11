Associé avec plusieurs constructeurs automobiles, Huawei va bientôt commercialiser ses voitures électriques en Europe via la marque Deepal de Changan. Les premiers exemplaires pourraient alors arriver chez nous dans les prochains mois, et pourquoi pas en 2024.

Alors que la vente de voitures thermiques sera interdite à partir de 2035 en Europe, cela représente une formidable opportunité pour les constructeurs chinois. Ces derniers sont en effet nombreux à miser sur l’électrique pour se faire une place sur notre marché au cours des prochaines années. C’est d’ailleurs déjà le cas de certains comme MG, BYD ou encore Nio et Xpeng.

Arrivée prochaine

Mais, ces derniers ne sont pas les seuls à vouloir grappiller des parts de marché aux constructeurs déjà bien implantés chez nous. Et pour cause, d’autres petits nouveaux s’apprêtent aussi à faire leur entrée sur le Vieux Continent, au grand dam de Bruxelles. Parmi eux, citons entre autres le groupe Chery via sa marque Exeed ainsi que le Changan. Si ce dernier est encore méconnu, il ne devrait pas tarder à faire parler de lui.

Et pour cause, l’entreprise chinoise possède plusieurs marques, dont Deepal, pour le moment seulement commercialisée en Chine. Cette dernière a récemment levé le voile sur sa S7, qui porte le même nom que la nouvelle berline de Luxeed tout juste présentée. Mais il s’agit ici d’un SUV haut de gamme, qui pourrait bientôt faire la route jusqu’en Europe. C’est en tout cas ce qu’affirme le site Car News China, qui relaie les paroles de Deng Chenghao.

Il s’agit du PDG de la marque chinoise, qui a récemment donné des informations sur le futur de cette dernière, à l’occasion de la cérémonie actant son arrivée en Thaïlande. L’homme d’affaires annonce en effet que Deepal prévoit de continuer son développement à l’international avec un objectif de 450 000 voitures électriques vendues dans le monde d’ici à l’année prochaine.

Un but très ambitieux, qui sera sans doute rendu possible par une arrivée sur le marché européen, sans doute au cours des prochains mois. Même si pour le moment, aucune date précise n’a été annoncée. Cependant, on sait que le constructeur n’a pas prévu de chômer, puisque sa maison-mère Changan prévoit le lancement de deux nouveaux modèles dès l’an prochain.

Quelles voitures en Europe ?

Mais à l’heure actuelle, on ne sait encore rien sur les deux voitures qui sont prévues par la firme chinoise. À quoi faut-il donc s’attendre pour le marché européen avec l’arrivée de Deepal ? Et bien tout d’abord, nul doute que le SUV S7 sera de la partie, lui permettant de mieux rivaliser avec la Tesla Model Y. Pour mémoire, ce dernier est co-conçu avec le géant de la tech Huawei, dans le cadre d’une co-entreprise nouée avec le fournisseur de batteries CATL.

Mais ce n’est pas tout, car d’autres marques du groupe Changan pourraient également faire la route jusqu’à chez nous. Ce pourrait par exemple être le cas d’Avatr, un autre jeune constructeur co-créé avec Huawei et CATL et qui a déjà lancé pas moins de deux modèles, à savoir les Avatr 11 et 12. De quoi là encore chasser sur les terres de Tesla, mais également de BYD, entre autres. On sait d’ailleurs qu’Avatr lancera ses voitures électriques en Europe.

Faut-il aussi s’attendre à voir arriver chez nous l’adorable petite Lumin, dévoilée au mois d’octobre et rivalisant avec la Dacia Spring ? Cela est tout à fait possible, alors que le marché des citadines abordables est en pleine expansion. Celle-ci chasserait notamment sur les terres de la nouvelle Citroën ë-C3 et de la future Renault Twingo Legend récemment dévoilée.

Pour mémoire, Changan s’est également associé avec le constructeur chinois