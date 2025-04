1 673 km d’autonomie, ce SUV électrique repousse les limites grâce à sa technologie EREV

Le nouveau Luxeed R7 EREV promet de rouler 1 673 km sans s’arrêter.

Voici le Luxeed R7 EREV, un SUV hybride signé par deux géants : Huawei, le maître de la tech en Chine, et Chery, un poids lourd de l’industrie auto.

Cette voiture est née de l’entreprise Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), elle promet une autonomie hallucinante de 1 673 km. Oui, 1 673 kilomètres sans avoir besoin de faire le plein ou de recharger.

Qu’est-ce qu’un prolongateur d’autonomie (EREV) ?

Commençons par démystifier ce terme un peu barbare : EREV, ça veut dire Extended-Range Electric Vehicle, ou véhicule électrique à autonomie prolongée en français. En gros, c’est un hybride qui combine le meilleur (ou le pire) des deux mondes : une batterie électrique pour les trajets du quotidien et un petit moteur thermique qui joue les prolongateurs d’autonomie.

Ce moteur, ici un 1,5 litre turbo de 115 kW, ne fait pas tourner les roues directement. Il sert juste à recharger la batterie quand elle est à plat, un peu comme une génératrice portable. Résultat ? Vous pouvez rouler en mode 100 % électrique sur 360 km en cycle CLTC (version Max) ou 331 km (version Ultra), et quand la batterie est vide, le moteur thermique prend le relais pour vous offrir une autonomie totale de 1 673 km (Max) ou 1 551 km (Ultra).

Le Luxeed R7 EREV embarque une batterie lithium ternaire de 53,4 kWh, plus généreuse que les 37 kWh des versions précédentes. Avec un réservoir de carburant de 67 litres, ce SUV est taillé pour les longues distances. Et grâce à la plateforme Giant Whale 400 V de Huawei, il se recharge de 20 % à 80 % en seulement 15 minutes.

Attention au piège du EREV

C’est une solution séduisante sur le papier, mais cette double mécanique rend le véhicule plus complexe qu’une voiture 100 % électrique ou 100 % thermique.

Plus de pièces, ça veut dire plus de risques de pannes et des coûts d’entretien potentiellement plus élevés. Par exemple, le moteur thermique, même s’il tourne moins souvent, nécessite un entretien régulier (vidanges, filtres, etc.), contrairement à une voiture électrique pure qui n’a presque pas de pièces mobiles.

Par contre, Huawei promet peut de bruit et de vibrations : la technologie EREV « intelligente et silencieuse » est censée réduire les vibrations du moteur thermique de 90 % grâce à des algorithmes qui ajustent le régime et le couple en temps réel.

Un concentré de technologie et de confort

Côté look, le Luxeed R7 EREV ne change pas beaucoup par rapport à son grand frère tout électrique. Avec ses 4,96 mètres de long, 1,98 m de large et un empattement de 2,95 m, il impose autant qu’un BMW X6, mais avec un style plus fluide et un coefficient de traînée de 0,247 Cx. Ils ont également prévu un pack sport optionnel pour ajouter un diffuseur et un aileron arrière pour un look plus agressif.

Mais c’est à l’intérieur que ça devient vraiment intéressant. Le cockpit est très technologique avec le système HarmonyOS 4 de Huawei, un écran central de 15,6 pouces et un tableau de bord LCD de 12,3 pouces.

Les sièges ? Ventilés, chauffants, massants, et le siège copilote est carrément en mode « zéro gravité » avec 18 réglages électriques et un repose-jambes chauffant. Ajoutez à ça un toit panoramique, et vous avez une très velle prestation.

Niveau conduite, le R7 EREV est équipé du système Qiankun ADS 3.0 de Huawei, une technologie d’aide à la conduite ultra-avancée. Grâce à un lidar à 192 lignes, trois radars à ondes millimétriques, 12 capteurs à ultrasons et 11 caméras, ce SUV peut naviguer tout seul sur autoroute, en ville, et même se garer sans que vous touchiez le volant. Et pour les amateurs de conduite, il a passé le test de l’élan (un test de maniabilité) à 82,2 km/h, ce qui est plutôt impressionnant pour un engin de 2,3 tonnes.

Le Luxeed R7 EREV se décline en deux versions : la Max (propulsion arrière) et la Ultra (quatre roues motrices). La Max, avec son moteur électrique arrière de 227 kW (304 ch), accélère de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes. La Ultra, elle, envoie du lourd avec deux moteurs (155 kW à l’avant, 227 kW à l’arrière) pour un 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. Côté prix, comptez 299 800 yuans (environ 36 000 euros) pour la Max et 319 800 yuans (38 440 euros) pour la Ultra.

Elle intègre aussi une suspension à double triangulation à l’avant et multibras à l’arrière, plus un amortissement variable, le confort est au rendez-vous, même sur les routes cabossées.

En Chine, où les véhicules électriques et hybrides cartonnent (plus de 50 % des ventes auto en 2025, selon les prévisions), ce SUV a tout pour séduire. Reste à voir s’il traversera un jour les frontières pour conquérir d’autres marchés.

