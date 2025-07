Pourquoi Samsung Care+ est la meilleure protection pour votre smartphone Galaxy flambant neuf ?

Le nouveau Galaxy Z Fold7 vous fait de l’œil et vous êtes fin prêt à passer commande. Vous avez déjà repéré une jolie coque de protection afin d’en profiter sereinement dès les premiers instants, mais savez-vous que Samsung dispose d’une assurance contre la casse et le vol, sur-mesure et abordable pour les appareils Galaxy ?

Il n’est jamais inutile de le rappeler : la plus grande des prudences n’évite pas toujours le danger. Pour preuve, en 2023 plus de 600 000 smartphones ont été volés dans l’Hexagone selon l’Observatoire national de la délinquance. Côté casse même combat, 82 % des Français déclarant avoir déjà fait tomber ou détérioré leur mobile par inadvertance.

Heureusement, certaines assurances comme Samsung Care+(1) vous prémunissent efficacement contre ces risques. Pour seulement quelques euros par mois, vous pouvez protéger votre appareil Galaxy contre les dommages matériels accidentels et contre le vol. Mieux, cette assurance améliore la durée de vie de votre appareil. Découvrez toutes les options qu’elle comprend et comment y souscrire.

Conçu par Samsung , protégé par Samsung

C’est toujours lorsqu’on ne s’y attend pas qu’un imprévu arrive. Et en cas de dommages, le coût de réparation ou de remplacement d’un smartphone ou de tout autre appareil numérique peut vite peser sur son budget.

Dans ce contexte, Samsung a conçu l’assurance Samsung Care+ disponible pour la plupart de ses appareils Galaxy (smartphones, tablettes, PC, montres connectées). Elle se décline en deux formules :

Couverture contre les dommages matériels

Couverture contre les dommages matériels et le vol

Samsung Care+, l’atout sérénité // Source : Samsung

Une fois cette assurance souscrite, vous pouvez utiliser votre appareil en toute sérénité. La marque promet une réparation du terminal avec des pièces d’origine Samsung en cas de dommage accidentel (choc, chute, dégradation causée par des liquides) ainsi qu’un remplacement en cas de vol survenu en France ou à l’étranger.

Mieux, chaque fois que vous faites appel à son réseau de réparateurs certifiés – à raison de deux sinistres par an – ces professionnels se chargent de :

remplacer la batterie si sa capacité tombe en dessous de 80 % afin de prolonger la longévité de l’appareil ;

si sa capacité tombe en dessous de 80 % afin de prolonger la longévité de l’appareil ; vérifier systématiquement la bonne étanchéité du terminal, ainsi que l’état des fixations anti-chocs ;

contrôler au besoin la partie logicielle afin que le téléphone fonctionne de façon optimale.

Enfin, une autre promesse de l’assurance Samsung Care+ tient en deux mots : rapidité et simplicité. Les démarches de déclaration et suivi de sinistre peuvent s’effectuer facilement en ligne – ou par téléphone – avec un traitement sous 48h. À noter que vous devrez vous acquitter du paiement d’une franchise(2) pour toute déclaration de sinistre acceptée, dont le montant varie en fonction de l’appareil concerné.

Une offre sans engagement, adaptée à chaque appareil Galaxy

Entre un Galaxy Z Fold 7, un Galaxy A55 et une Galaxy Watch, le prix d’achat varie largement. Payer les mêmes mensualités d’assurance quel que soit le modèle serait donc incohérent. C’est pourquoi, Samsung a conçu des offres sur-mesure, adaptées aux différentes gammes d’appareil Galaxy.

À titre indicatif, assurer le nouveau Galaxy Z Fold7 mensuellement contre les dommages accidentels revient à 10,49 euros par mois, un tarif qui monte à 14,99 euros avec l’extension vol.

Pour le Samsung Galaxy S25, ces montants tombent respectivement à 4,99 et à 8,99 euros par mois. Dernier exemple, pour un appareil de la gamme A comme le Galaxy A56 , la facture mensuelle est respectivement de 3,49 et 4,99 euros par mois en fonction du niveau de couverture choisie.

Les tablettes Galaxy peuvent, elles aussi, être protégées à partir de 2,49 euros par mois. De même pour les montres connectées (Galaxy Watch) ainsi que les PC (Galaxy Book) dès 3,49 euros par mois.

Quelques exemples de la tarification mensuelle de l’assurance Samsung Care+ avec l’option mensuelle (sans engagement) // Source : Samsung

Si Samsung Care+ vous permet de choisir entre sa formule de base incluant l’assurance dommages matériels uniquement ou la plus complète avec la garantie contre le vol (en France et à l’étranger), la marque vous laisse aussi le choix en matière de modalité de souscription : 1 mois renouvelable par tacite reconduction jusqu’à un maximum de 36 mois, ou bien comptant, sur 1 an ou 2 ans.

Dans tous les cas, vous pourrez résilier à tout moment, sans justification. Une flexibilité rare dans le domaine des assurances et appréciable si vous estimez ne plus avoir besoin de protéger votre appareil au bout d’un certain temps.

Une souscription facilitée

Vous pouvez décider de souscrire à cette assurance lorsque vous achetez un nouvel appareil sur la boutique en ligne de Samsung en cochant simplement l’option Care+, ainsi qu’en boutique Samsung Experience Store, ou bien y adhérer près l’achat de votre appareil(3). Vous avez alors jusqu’à 60 jours à partir de la première activation de votre appareil pour le protéger.

Une procédure de souscription simplifiée // Source : Samsung

Si vous souhaitez souscrire à Samsung Care+ après votre achat, deux options s’offrent à vous :

Activer Samsung Care+ en quelques clics directement depuis les Paramètres de votre terminal, dans la rubrique À propos, puis au sein de l’onglet Samsung Care+ qui vous redirigera vers l’interface de souscription ;

Vous rendre directement sur la plateforme dédiée à Samsung Care+. Il vous faut dans ce cas vous munir du numéro IMEI de votre appareil (disponible depuis le menu À propos de l’appareil) et suivre les différentes étapes.

3 mois offerts pour protéger votre Galaxy Z Fold7 et Z Flip7

Source : Samsung

À l’occasion de la sortie de ses Galaxy Z Fold7 et Galaxy Z Flip7 et Galaxy Z Flip7 FE, si vous souscrivez avant le 30 septembre 2025 (4), vous pourrez bénéficier de 3 mois de couverture Samsung Care+ offerts (Dommages matériels et vol) sur les formules mensuelles. Voilà une bonne opportunité de profiter sans stress de votre nouveau smartphone pliable et de le protéger avant votre départ en vacances – période on ne peut plus propice aux accidents.

(1) Samsung Care+ est un contrat d’assurance souscrite auprès d’Assurant Europe Insurance N.V. (AEI), dont le siège social est situé Paasheuvelweg 1, 1105 BE Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au registre du commerce de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro 72959320 et enregistrée auprès de l’autorité de surveillance néerlandaise, De Nederlandsche Bank N.V. (Banque centrale néerlandaise) sous le numéro R161237, opérant en France sous le régime de la libre prestation de services sous la supervision de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

(2) Franchise payante pour toute déclaration de sinistre acceptée. Voir conditions générales de l’assurance sur www.samsung.com/fr/offer/samsung-care-plus

(3) Souscription post-achat via la plateforme uniquement disponible pour les smartphones, tablettes et montres connectées.

(4) Du 9 juillet 2025 au 30 septembre inclus, pour l’achat d’un Galaxy Z Flip7, Z Flip7 FE ou Z Fold7, profitez de 3 mois offerts sur les assurances Samsung Care+ mensuelles (Dommages Matériels, Dommages Matériels & Vol). Prélèvement du montant de la prime indiqué sur le certificat d’assurance à partir du 4ème mois, à la date anniversaire de souscription du contrat. Franchise payante. Offre sans engagement réservée aux clients majeurs résidant en France, et disponible jusqu’à 60 jours après l’activation de l’appareil