Samsung Galaxy S25 : voici les meilleures coques MagFit de Spigen pour protéger votre smartphone

Les nouveaux Samsung Galaxy S25 viennent tout juste d’être annoncés et Spigen n’a pas tardé à annoncer dans la foulée sa nouvelle gamme d’accessoires et de coques. Cette année encore, Spigen ne fait pas de compromis sur l’élégance et la praticité.

Les nouvelles coques Spigen Ultra Hybrid MagFit Neo One, Rugged Armor MagFit avec Valentinus MagFit+ Wallet et Ultra Hybrid MagFit Zero One pour les Samsung Galaxy S25.

Faut-il encore présenter Spigen ? C’est une marque qui existe depuis 2008 et qui est aujourd’hui une valeur sûre quand on recherche une coque pour son nouveau smartphone. La marque coréenne s’efforce de produire des accessoires protecteurs, qui mettent le design originel du smartphone en valeur et qui ne coûtent pas cher.

Pour l’annonce des nouveaux Samsung Galaxy S25, Spigen a joué la complémentarité avec Samsung (dont il est un partenaire officiel, membre du SMAPP pour Samsung Mobile Accessory Partnership Program) en proposant une sélection de coques MagFit.

Toutes les coques MagFit ont la particularité d’intégrer un anneau aimanté dans leur dos, comme le MagSafe d’Apple. Cet aimant, discret et très fin, permet de fixer des accessoires magnétiques au dos du smartphone, mais garanti aussi un alignement parfait entre les bobines de transmission et de réception pour une recharge sans fil plus efficace que jamais.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Spigen Ultra Hybrid MagFit Neo One et Zero One : elles mettent à nu le Galaxy S25

Les coques Ultra Hybrid MagFit sont les premières coques de cette sélection Spigen à bénéficier de tous les avantages MagFit. Elles sont donc toutes équipées d’un anneau aimanté et peuvent se fixer magnétiquement à des supports ou des pieds magnétiques ou recevoir des porte-cartes ou des batteries d’appoints compatibles MagFit.

Les coques Spigen Ultra Hybrid MagFit Neo One et Zero One pour les Samsung Galaxy S25

Pour les Samsung Galaxy S25, Spigen propose deux versions emblématiques de sa coque Ultra Hybrid MagFit : Neo One et Zero One. Ces deux coques profitent d’un design unique « en transparence » : l’arrière des coques permet ainsi de voir les différents éléments techniques (batterie, puce, port USB) qui composent le smartphone, positionnés au millimètre près.

Rugged Armor MagFit et le porte-carte Valentinus : élégance et sobriété

Si vous êtes à la recherche d’une coque qui mise avant tout sur la sobriété et l’élégance, Spigen a ce qu’il faut avec sa coque Rugged Armor MagFit. Le design extérieur de cette coque a été revu à l’occasion de la sortie des nouveaux Galaxy S25 : il présente des motifs en fibre de carbone étendus ainsi que des bords plus fins. Les coins de la coque, quant à eux, ont été renforcés à l’aide de la technologie propriétaire XRD (pour Extreme Impact Foam) de Spigen.

La nouvelle coque Rugged Armor MagFit et le porte-carte Valentinus MagFit+ pour le Samsung Galaxy S25 // Source : Spigen

Surtout, la coque Rugged Armor MagFit est compatible MagFit, ce qui signifie qu’elle peut accueillir des accessoires magnétiques dans son dos. C’est le cas du porte-carte MagFit+ Valentinus qui vient discrètement s’accrocher au dos du téléphone. Ce porte-carte a d’ailleurs été conçu de telle façon à ce que ses dimensions ne gênent pas les capteurs photos des Galaxy S25.

Tough Armor (AI) MagFit et Thin Fit MagFit : protection et finesse

Enfin, Spigen a mis à jour ses indémodables coques Tough Armor et Thin Fit à l’occasion de la sortie des Galaxy S25. La Spigen Tough Armor a non seulement droit à une compatibilité MagFit, mais en plus son niveau de protection a été renforcé. Spigen affirme, en effet, que ces améliorations proviennent « d’une technologie d’IA avancée et de tests de chute virtuels approfondis ». Ce qui explique le changement de nom : en 2025, appelez cette coque la Spigen Tough Armor (AI) MagFit.

Les nouvelles coques Spigen Tough Armor (AI) MagFit et Thin Fit MagFit pour les Samsung Galaxy S25

Quant à la coque Thin Fit, si elle conserve son design tout en finesse, elle rejoint, elle aussi, la gamme MagFit de Spigen. C’est de loin la coque qui met le mieux en avant le design des Samsung Galaxy S25, et qui permet en plus cette année de l’accrocher à n’importe quel support magnétique.

Spigen : une gamme d’accessoire complète et cohérente

Spigen est aujourd’hui l’un des rares concepteurs de coques à proposer une technologie de MagFit sur la totalité de ses gammes. Une valeur sûre cette année encore, qui ajoute encore un peu plus de praticité à la solidité de ses accessoires.

Ultra Hybrid MagFit Neo One, Tough Armor (AI) MagFit, porte-carte Valentinus… Tous ces accessoires et protections haut de gamme signés Spigen sont à retrouver sur la boutique officielle du constructeur sur Amazon.