La nouvelle astuce de Google sur Android pour vous protéger contre les applications dangereuses

Google déploie une nouvelle fonctionnalité Play Protect pour empêcher les applications malveillantes d’accéder à votre smartphone.

Le Play Store de Google // Source : Frandroid

Lancé en 2017, le service de protection de Google, Play Protect continue de renforcer son service d’analyse et va désormais pouvoir désactiver automatiquement les autorisations d’une application Android si celle-ci est jugée potentiellement dangereuse pour l’utilisateur.

Une sécurité renforcée

Google ne prône pas une politique de tolérance zéro, mais plutôt une protection renforcée des utilisateurs. Il restera possible de réactiver manuellement ces autorisations si nécessaire. Google demandera simplement à l’utilisateur de confirmer son choix avant de les rétablir.

Depuis Android 11, Google se donne le droit de réinitialiser automatiquement les autorisations des applications inutilisées, afin de protéger les données personnelles des utilisateurs.

Une stratégie efficace

Cette politique semble porter ses fruits : en 2024, Google précise avoir « empêché la publication de 2,36 millions d’applications potentiellement dangereuses » et « banni 158 000 comptes de développeurs malveillants ».

En parallèle, Google continue d’améliorer la sécurité des applications Android en introduisant de nouveaux badges de vérification. Google précise que ces badges spéciaux concernent les développeurs gouvernementaux, mais également les solutions VPN présentant des mesures de sécurisées vérifiées.

Ces nouvelles méthodes de vérifications visent à empêcher des techniques frauduleuses d’usurpation d’identité sur lesquelles peuvent jouer des personnes malintentionnées. C’est dans cette optique que Google demandera aux utilisateurs de réactiver Play Protect via une notification Google Chrome si jamais ils venaient à le désactiver.

Avec ces nouvelles mesures, Google souhaite offrir à ses utilisateurs une expérience plus sûre tout en leur laissant une part de contrôle importante afin de leur garantir une expérience un peu plus personnalisée. Reste maintenant à savoir si ces mesures suffiront face à des malwares toujours plus sophistiqués.