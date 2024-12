Google renforce la sécurité des applications Android, au risque de mécontenter certains utilisateurs

Google s’apprête à déployer une mise à jour majeure de son API Play Integrity, un outil essentiel pour la sécurité des applications Android. Si cette évolution promet une meilleure protection pour la majorité des utilisateurs, elle risque de créer des difficultés pour certains adeptes de la personnalisation avancée.

Google Play Store // Source : ElR – Frandroid

L’API Play Integrity permet aux développeurs de vérifier l’environnement d’exécution de leurs applications. Concrètement, elle peut détecter si un téléphone est rooté ou utilise une ROM personnalisée. Avec cette mise à jour, Google affirme rendre le contournement de ces vérifications plus difficile que jamais, notamment grâce à l’utilisation accrue de signaux de sécurité matériels via l’attestation de la plateforme Android.

Les changements concernent également les utilisateurs qui installent des applications en dehors du Play Store. L’API intègre désormais une vérification de la source d’installation des applications, ce qui pourrait entraîner des blocages plus fréquents pour les applications sideloadées, même sur des appareils Android non modifiés.

Pour aller plus loin

Pourquoi les APK sur Android vont devenir inutiles à cause de Google

Google promet une sécurité améliorée sur Android

Pour la grande majorité des utilisateurs qui utilisent Android de manière « classique », ces modifications seront transparentes et même bénéfiques. Google annonce une réduction de 90 % des signaux à collecter, permettant une accélération des vérifications jusqu’à 80 %. L’API pourra également alerter si un appareil n’a pas reçu de mise à jour de sécurité depuis plus d’un an.

Les résultats sont déjà probants : les applications utilisant Play Integrity constatent en moyenne 80 % moins d’utilisations non autorisées que les autres. L’API aide à détecter la fraude, les bots, la triche et le vol de données, permettant aux serveurs des applications de réagir de manière appropriée face aux menaces potentielles.

Les développeurs peuvent d’ores et déjà adopter ce nouveau système sur la base du volontariat. Google prévoit une migration générale vers ces nouvelles fonctionnalités en mai 2025, pour tous les appareils sous Android 13 et versions ultérieures. Ces améliorations s’appliqueront uniformément à tous les formats d’appareils Android.