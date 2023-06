L’avenir incertain des ROMs Android face aux récentes modifications de Google

Google a récemment déprécié la prise en charge des applications Téléphone et Messages dans l'Android Open Source Project (AOSP), ce qui rend plus difficile la création de ROMs personnalisées.

Depuis les premiers pas du système d’exploitation Android, les ROMs personnalisées (ou ROM custom) ont représenté une dimension essentielle de la culture et de la dynamique de l’écosystème. Cependant, un récent changement opéré par Google pourrait représenter un obstacle non négligeable pour la pérennité de cette pratique.

L’ère des ROMs Android

Le terme « ROM custom » (custom firmware, Android ROM ou Android Read Only Memory) est couramment utilisé pour désigner une version modifiée du système d’exploitation Android. Ces versions, créées par des développeurs tiers, offrent une alternative aux systèmes officiels (ROM stock) proposés par les constructeurs de smartphones. Ces ROMs ont été rendues possibles grâce à l’Android Open Source Project (AOSP), qui fournit une version open-source du système d’exploitation, sans les applications Google.

Dans leur optique de personnalisation, les ROMs ont souvent permis de corriger des bugs, d’optimiser l’expérience utilisateur et de tester de nouvelles interfaces. De plus, elles ont souvent permis aux utilisateurs de bénéficier de versions plus récentes d’Android sans avoir à attendre la mise à jour officielle de leur constructeur.

Un coup dur pour l’AOSP

Cependant, OS News, vu sur Android Authority, a récemment remarqué que Google a décidé de déprécier la prise en charge des applications Téléphone et Messages dans AOSP. Cela signifie que ces deux applications essentielles ne seront plus incluses dans la version open-source du système d’exploitation.

Pour la plupart des utilisateurs, cela n’aura pas d’impact. En effet, de nombreux constructeurs proposent leurs propres applications de téléphone et de messages, ou utilisent les nouvelles applications de Google, qui sont à source fermée.

Mais pour les ROMs personnalisées, c’est un coup dur. Ces applications étant essentielles pour un smartphone, leur absence dans l’AOSP complique considérablement la tâche des développeurs de ROMs.

Si ces ROMs sont moins populaires qu’auparavant, elles ont pourtant l’avantage de prolonger la durée de vie de nombreux appareils. Quand un constructeur cesse de supporter un modèle de smartphone après quelques années, l’installation d’une ROM personnalisée peut permettre de continuer à utiliser l’appareil avec une version à jour d’Android.

L’avenir de l’AOSP et des ROMs

Il est vrai que l’AOSP pourrait ne plus être aussi important pour Google qu’auparavant, mais il convient de ne pas oublier que ce projet est à la source de nombreux forks d’Android, tels que le Fire OS d’Amazon ou la multitude de versions Android chinoises. Sans compter les versions spécialement conçues pour des applications professionnelles, comme les smartphones destinés à l’armée ou à la fonction publique.

Ces évolutions posent la question de l’avenir des ROMs personnalisées et, de manière plus large, de la nature open-source d’Android. Si Google continue à restreindre l’accès à ses applications au sein de l’AOSP, les ROMs personnalisées risquent de perdre en attractivité et en efficacité. Dans un monde où la durée de vie des produits électroniques est un enjeu écologique majeur, ce serait un véritable dommage.

Le paysage Android pourrait donc connaître des transformations notables dans les années à venir. La ballade des ROMs personnalisées n’est pas encore finie, mais la partition se complique.

