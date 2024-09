Pourquoi les APK sur Android vont devenir inutiles à cause de Google

Vous pensiez qu’Android rimait avec liberté totale ? Détrompez-vous ! Google vient de sortir une arme redoutable pour ramener les brebis égarées dans le giron du Play Store. On vous présente : l’API Play Integrity.

Vous pensiez qu’Android était le far-west des systèmes d’exploitation mobiles, où n’importe qui pouvait installer n’importe quoi, n’importe quand ? Déjà, vous aviez tort. Et, en plus, Google a décidé de jouer les shérifs et de ramener un semblant d’ordre dans la ville.

L’APK, c’est quoi ce truc ?

Avant de plonger dans le vif du sujet, faisons un petit cours accéléré pour les novices. APK, ça veut dire « Android Package Kit ».

Pour aller plus loin

Comment installer un fichier APK sur un smartphone ou une tablette Android ?

C’est un fichier d’installation pour les applis Android. On peut utiliser un fichier .APK pour installer une application Android manuellement.

Play Integrity : le nouveau shérif en ville

Mais voilà, Google a sorti son arme secrète : l’API Play Integrity.

En gros, c’est une fonction que les développeurs peuvent intégrer pour vérifier si leur app a été installée depuis le Google Play Store ou non. Et si ce n’est pas le cas, ils peuvent décider de bloquer l’utilisation de l’app jusqu’à ce que vous passiez par la case « installation officielle ».

Pourquoi Google fait ça ?

On pourrait croire que Google veut juste vous forcer à passer par sa boutique pour gratter plus d’argent. Et ce n’est pas totalement faux. Mais il y a aussi des raisons légitimes :

Sécurité : les APK trouvés au fin fond d’internet peuvent être bourrés de virus ou de malwares. En passant par le Play Store, vous avez au moins un minimum de contrôle. Mises à jour : avec le Play Store, les mises à jour sont automatiques. Métriques pour les développeurs : ce sont des outils nécessaires aux développeurs.

Malheureusement, les accros aux dernières nouveautés qui aimaient installer des versions bêta via .APK vont devoir revoir leur copie. Pareil pour ceux qui téléchargeaient un .APK qui n’était pas disponible dans leur région. Sans parler de Huawei… qui n’a plus accès au Play Store. Là, ça va devenir compliqué.

Pour aller plus loin

Survivre sans Google sur un smartphone Huawei : on a testé avec le Pura 70 Ultra

Enfin, des OS comme GrapheneOS ou e/OS, qui n’ont pas le Google Play Store, risquent de se retrouver dans une sacrée panade.

Mais, pas si vite ! Google n’a pas encore gagné la guerre. D’abord, ce sont les développeurs qui choisissent d’utiliser ou non cette nouvelle fonctionnalité. Ensuite, ça ne concerne pas les apps open source ou celles distribuées via des canaux reconnus. Mais bon, ça complique la vie des utilisateurs en dehors du Play Store.