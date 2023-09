Il n’y a pas que l’iPhone 12 qui a définitivement quitté le catalogue d’Apple

Comme l’a remarqué The Verge, Apple a discrètement retiré l’iPhone 13 mini de son catalogue. Et ce pour une raison très simple : sa commercialisation est tout bonnement stoppée, de manière définitive.

Mardi 12 septembre, Apple a tenu sa grande conférence annuelle où ont été présentés les iPhone 15 et 15 Plus, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, les montres connectées Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2, ou encore des nouveaux Apple AirPods Pro équipés de l’USB-C, à l’image des iPhone 15 cette année.

Petit coup de théâtre : au moment où la keynote a débuté, Le Parisien a révélé en exclusivité un fait marquant. En France, Apple est obligé de retirer de la vente tous ses iPhone 12, en raison des ondes émises jugées trop importantes – mais pas pour autant dangereuses -, selon l’État et l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR).

Adieu l’iPhone 13 mini

Cette prise de décision a forcément interpellé le grand public et la presse. Il n’empêche, l’iPhone 12 et ses diverses déclinaisons ne sont pas les seuls à quitter le catalogue de la marque à la pomme. Comme l’a justement remarqué The Verge, un autre téléphone du groupe a disparu du site : il s’agit de l’iPhone 13 mini.

En réalité, Apple a tout bonnement retiré l’iPhone 13 mini des ventes, qui constituait avec l’iPhone 12 mini les derniers modèles compacts haut de gamme du géant de Cupertino. Pour les amateurs de petits téléphones, il reste toujours l’iPhone SE (2022) de troisième génération et sa diagonale d’écran de 4,7 pouces.

Après trois années de bons et loyaux services, cet iPhone 13 mini tire donc sa révérence. Mais pourquoi donc ? On imagine que les volumes de vente n’étaient probablement pas au beau fixe et suffisamment légitimes aux yeux d’Apple pour poursuivre son aventure.

Des ventes probablement trop faibles

The Verge rappelle à juste titre qu’Apple avait drastiquement réduit la production – de 70 % plus précisément – de l’iPhone 12 mini, un format qui n’avait pas rencontré le succès escompté. On imagine que son successeur n’a pas su redresser la barre pour convaincre les dirigeants du groupe à le conserver dans leur offre.

D’ailleurs, aucun iPhone 14 mini n’avait été révélé en 2022. Signe qu’Apple avait plus ou moins fait une croix sur ce format. Aujourd’hui, la gamme d’iPhone se compose donc des iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 (sans le mini) et de l’iPhone SE (2022). Concernant l’iPhone 13 mini, vous pourrez toujours vous le procurer en occasion.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.