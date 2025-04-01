Ce laptop 2-en-1 avec écran OLED et boosté par un Ryzen AI 7 350 devient bien plus intéressant après 300 € de remise

Le Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AKP10 est un pc portable livrée avec une belle fiche technique. Aujourd’hui, il devient moins cher en passant de 1 199 euros à 899 euros grâce à cette offre Boulanger.

Avec le Yoga 7 2-in-1 de Lenovo, vous aurez une machine polyvalente capable de se transformer en tablette, mais aussi performante grâce à sa puce Ryzen AI 7 350. Il allie légèreté, performance et endurance pour être à l’aise sur l’ensemble des tâches qu’on lui incombe. Il coche toutes les cases d’un bon ultrabook, et coûte aujourd’hui 100 euros de moins.

Pourquoi choisir le Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AKP10 ?

Une conception 2-en-1 grâce à la charnière 360°

Une dalle Oled tactile de 14 pouces

Une puce AMD Ryzen AI 7 350 couplé à 16 Go de RAM

De base à 1 199,99 euros, puis réduit à 999,99 euros, le PC portable Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AKP10 est en ce moment remisé à 899,99 euros chez Boulanger.

Une conception pratique et une belle qualité d’image

Le Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AKP10 est un PC portable que l’on apprécie d’abord pour sa conception. Il est capable de passer rapidement en mode tablette, et s’utiliser comme telle, grâce à sa charnière à 360° et son écran tactile. À ce propos, on a droit à une dalle Oled de 14 pouces au format 16:10, avec une définition de 1 920 x 1 200 pixels. Sa dalle offre des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un très bon contraste et une bonne gestion de luminosité.

Pour les travailleurs nomades, ou les étudiants, cette machine est pratique à transporter avec seulement 1,38 kg sur la balance et sa finesse. Et, il arrive même à offrir une connectique assez complète avec un port USB-A 3.2, un port HDMI 2.1, deux ports USB-C… et une prise jack. Quant à la connectivité, le laptop propose du WiFi 7 et le Bluetooth 5.4 pour une connectivité sans latence.

Une configuration musclée pour vous adonner à toutes vos tâches

Les performances n’ont pas été négligées puisque l’on trouve le processeur AMD Ryzen AI 7 350, cadencé à 2 GHz (boost jusqu’à 5 GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive. Une configuration qui assure dans presque toutes les circonstances. Il assure en effet une fluidité parfaite pour le multitâche, la création graphique ou les tâches gourmandes. Ajoutons à cela un SSD de 512 Go qui réduit les temps de chargement et accélère les lancements de votre machine.

Terminons sur la partie autonomie, le fabricant assure jusqu’à 12 heures d’autonomie. Un laptop qui devrait donc tenir la cadence lors de vos journées de travail loin d’une prise, d’ailleurs, il est compatible avec la charge rapide.

Envie de découvrir les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.