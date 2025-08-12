Une nouvelle Tesla Model 3 à l’autonomie XXL vient d’arriver en Chine : voici son prix

Tesla lève le voile sur une nouvelle version de sa Model 3 en Chine, qui devient la version avec le plus d’autonomie dans le pays. La voiture électrique peut désormais atteindre les 830 kilomètres en une seule charge selon les normes locales.

Tesla Model 3 Performance // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Tesla ne se laisse pas abattre ces derniers temps. La firme américaine rencontre de grosses difficultés, en raison du comportement de son patron, mais pas seulement. Mais elle tente tout ce qui est en son pouvoir pour tenter de garder la tête hors de l’eau, et cela passe notamment par de nombreuses nouveautés.

Une grande autonomie pour la Model 3

En début d’année, le constructeur américain avait levé le voile sur sa Model Y restylée, puis avait apporté quelques améliorations à ses Model S et Model X. Et ce n’est pas tout, car la firme a également annoncé une version six places destiné au marché chinois pour son SUV compact. Ce dernier a d’ailleurs récemment officialisé son autonomie. Mais ce n’est pas tout, car voilà que Tesla annonce une autre nouvelle.

Son entité chinoise vient ainsi de dévoiler une nouvelle version de sa Model 3 sur sa page Weibo, d’ores et déjà visible et commandable sur le site local de la marque. Il s’agit d’une nouvelle déclinaison propulsion, qui affiche la plus grande autonomie de la gamme. En effet, la berline électrique peut atteindre les 830 kilomètres en une seule charge. Un chiffre qui s’exprime cependant selon le cycle chinois CLTC.

Tesla Model 3 Performance // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Or, ce dernier est nettement moins sévère que le WLTP européen. Une fois converti, cette nouvelle Tesla Model 3 afficherait une autonomie maximale d’environ 705 kilomètres. C’est peu ou prou la même chose que la version Propulsion Grande Autonomie qui est déjà commercialisée chez nous, homologuée à 702 km WLTP. Il n’y a donc pas de grande surprise, et surtout, pas de nette amélioration à venir pour la gamme française.

Cette nouvelle Model 3+ embarque une nouvelle batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt), fournie par LG Energy Solution, d’une capacité de 78,4 kWh. La version européenne dispose d’une batterie quasiment identique (78,2 kWh), mais cette dernière pourrait être amenée à évoluer, comme nous l’expliquions dans un précédent article.

Un prix déjà connu

Cette nouvelle Tesla Model 3 Propulsion Grande Autonomie annonce déjà ses prix en Chine. La berline électrique est donc affichée dans cette version à partir de 269 500 yuans. Ce qui équivaut à environ 32 300 euros selon le taux de change actuel. En France, cette déclinaison est affichée à 44 990 euros. Normal, car la voiture est produite en Chine, et plus précisément dans la Gigafactory de Shanghai, ce qui réduit les coûts logistiques. De plus, la fiscalité est nettement plus sévère en Europe.

Pour le moment, aucune information n’a été donnée sur le temps et la puissance de charge de cette nouvelle version tout juste lancée en Chine. Mais une chose est sûre : elle aura fort à faire pour s’imposer sur le marché. Car on le sait, la concurrence est particulièrement rude, et c’est justement ça qui rend la vie dure à Tesla. Car la firme doit aussi lutter contre la rivalité des marques chinoises.

Tesla Model 3

On pense à Xiaomi, dont la SU7 affiche une autonomie similaire, de 830 kilomètres environ, selon le cycle CLTC aussi. Sans oublier la nouvelle Xpeng P7 tout juste dévoilée, ainsi que la BYD Seal déjà vendue chez nous. En Europe, la Model 3 doit aussi faire face à la Volkswagen ID.7, dont les ventes se portent plutôt bien. Même si elle reste encore derrière sa rivale américaine pour le moment.