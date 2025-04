Voici la nouvelle voiture électrique de Citroën : un rival du Tesla Model Y avec une autonomie XXL

Le Citroën C5 Aicross s’offre une toute nouvelle génération qui évolue sur tous les points. Avec pas moins de 680 kilomètres d’autonomie, cette nouvelle voiture électrique est particulièrement adaptée aux longs trajets pour toute la famille.

Citroën ë-C5 Aircross // Source : Citroën

Depuis quelques années, et sous la pression de l’échéance de 2035 qui se rapproche, tous les constructeurs ont mis un coup d’accélérateur sur l’électrification. C’est notamment le cas de Citroën, qui est également en plein renouvellement de sa gamme complète. Et la firme aux chevrons possède déjà un large choix de modèles zéro-émission (à l’échappement).

Un grand SUV au design inédit

On peut notamment citer la ë-C4 qui avait été restylée à la fin de l’année 2024, sans oublier la ë-C3 et sa version Aircross que nous avons pu essayer. Mais il manquait encore un modèle, qui n’avait jusqu’à présent pas le droit d’avoir de version électrique. Il s’agit du C5 Aircross, qui a vu le jour en Europe en 2018. Ce dernier n’était pour mémoire uniquement disponible en thermique et en hybride, simple et rechargeable. Mais c’est désormais de l’histoire ancienne, puisque la firme vient de lever le voile sur une nouvelle génération, qui passe enfin à l’électrique.

Citroën ë-C5 Aircross // Source : Citroën

Et qui évolue par la même occasion en profondeur. Celle-ci avait pour rappel été annoncée par le concept éponyme, qui avait été présenté lors du dernier Mondial de l’auto de Paris au mois d’octobre 2024. Et sans surprise, la version de série est évidemment très proche, bien que quelques ajustements aient été nécessaires pour passer l’étape de la production. Une chose est sûre, cette nouvelle mouture marque un vrai changement par rapport à la précédente. Elle se modernise fortement, notamment au niveau de la face avant et des optiques.

Celles-ci adoptent un design plus anguleux, tandis que la calandre arbore le nouveau logo de la marque. L’ensemble nous rappelle évidemment les dernières productions du constructeur, et nous retrouvons les petits inserts de couleur personnalisables. De profil, le SUV électrique arbore une silhouette assez classique, avec une ligne de toit très droite. Les dimensions sont quant à elles en hausse, puisque la voiture gagne 15 centimètres en longueur pour atteindre les 4,65 mètres. Elle mesure également 1,90 mètre de large.

Citroën ë-C5 Aircross // Source : Citroën

La partie arrière est également inspirée du concept, notamment au niveau des feux. Ces dernières adoptent une signature lumineuse à trois étages, partagée avec d’autres modèles de la gamme. Le coffre est quant à lui vertical, donnant une impression de robustesse à l’ensemble. Celle-ci est amplifiée par les protections de carrosserie en plastique noir. À noter que le SUV se chausse de jantes allant jusqu’à 20 pouces. Enfin, le SCX (coefficient de traînée multiplié par la surface frontale) est annoncé à 0,75, contre 0,84 pour la précédente génération.

Un intérieur spacieux et confortable

Si l’extérieur a subi de profondes évolutions, c’est également le cas du poste de conduite de ce Citroën ë-C5 Aircross. Ce dernier a été revu de fond en comble afin de se moderniser considérablement. La présentation se veut donc plus épurée, nous rappelant là encore les dernières productions électriques de la marque tricolore. Le dessin de la planche de bord est original, celle-ci étant recouverte de tissu gris. L’habitacle adopte le « Sofa Design » conçu par le constructeur, qui souhaite accueillir les passagers comme dans un salon.

Citroën ë-C5 Aircross // Source : Citroën

Bien évidemment, le confort est de mise à bord du SUV, comme dans toutes les voitures de la marque. Celui-ci a donc le droit aux sièges Citroën Advanced Comfort, qui se caractérisent notamment par une assise et un dossier plus rembourrés. L’ensemble offre jusqu’à 10 positions, réglables électriquement. Les sièges sont également chauffants, massants et ventilés. Du fait de son empattement de 2,78 mètres, en hausse de 6 centimètres, les occupants de la banquette sont également mieux installés.

Cette dernière s’offre un dossier qui s’incline entre 21 et 33 degrés. Elle se rabat aussi en 40/20/40. Le volume de coffre est quant à lui compris entre 565 et 1 668 dm³. À noter que le plancher peut aussi être réglé en hauteur, afin d’offrir 75 litres supplémentaires. Les passagers peuvent profiter d’un grand toit panoramique en verre, et de deux chargeurs pour smartphone en induction de 15 W. Des prises USB-C sont aussi installées dans l’habitacle, ainsi qu’une prise allume-cigare. Le Citroën ë-C5 Aircross reçoit également le plus grand écran jamais proposé chez Stellantis.

Totalement personnalisable, celui-ci est également compatible avec Apple CarPlay et Android Auto tandis qu’il se dote aussi de la navigation 3D. Le conducteur peut aussi profiter de la commande vocale « Hey Citroën ». Celle-ci fait également appel à l’intelligence artificielle de ChatGPT. Derrière le volant prend place un combiné d’instrumentation numérique de 10 pouces, associé à un affichage tête-haute projeté directement sur le pare-brise. Celui-ci est légèrement plus grand que dans la C5 X selon le communiqué du constructeur.

Une autonomie très généreuse

Le nouveau Citroën ë-C5 Aicross repose sur la plateforme STLA Medium, comme sa cousine, la Peugeot e-3008. Si cette nouvelle mouture est disponible en hybride 48 volts et en PHEV, il se décline surtout en deux variantes 100 % électriques, pour la première fois. La première affiche une puissance de 210 chevaux et a le droit à une batterie de 73 kWh. De quoi lui permettre de parcourir jusqu’à 520 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP. La seconde déclinaison est quant à elle encore plus intéressante.

Citroën ë-C5 Aircross // Source : Citroën

Et pour cause, elle revendique 230 chevaux, et surtout, elle embarque une batterie affichant une capacité de 97 kWh. De quoi permettre à ce rival du Renault Scénic E-Tech et de la Tesla Model Y d’afficher une autonomie maximale de 680 kilomètres en cycle mixte. Concernant la recharge, il faut respectivement compter 30 et 27 minutes à une puissance de 160 kW en courant continu. C’est correct, mais beaucoup font mieux. Et cela notamment car le SUV électrique fait l’impasse sur l’architecture 800 volts.

En courant alternatif, il faut respectivement attendre 4h30 et 6h30 sur une wallbox 11 kWh pour remplir la batterie à 100 %. À noter cependant que le véhicule sera doté à partir de 2026 de la charge bidirectionnelle V2L. En attendant, il est déjà livré avec un planificateur d’itinéraire intégré. Le ë-C5 Aircross est également livré avec une pompe à chaleur, particulièrement utile sur les longs trajets, et notamment par temps froid. Outre les trois modes de conduite disponibles, le véhicule est aussi équipé de trois niveaux de freinage régénératif.

Citroën ë-C5 Aircross // Source : Citroën

Cependant, Citroën ne précise pas s’il est doté de la conduite à une pédale. La dotation technologique est également généreuse, intégrant notamment la conduite autonome de niveau 2. Celle-ci associe une aide au maintien dans la voie et un régulateur de vitesse adaptatif. Le SUV est également équipé du changement de file semi-automatique, actif à partir de 70 km/h sur les voies rapides ou les autoroutes. Le conducteur peut également profiter du système de surveillance de la fatigue et de la caméra à 360 degrés.

Un SUV « made in France »

En plus d’être assemblé en France au sein de l’usine de Rennes, il faut savoir que la batterie de 97 kWh du nouveau Citroën ë-C5 Aircross est fabriquée par ACC à Douvrin. Le moteur électrique est quant à lui produit à Tremery tandis que l’onduleur vient de Valenciennes.

Citroën ë-C5 Aircross // Source : Citroën

Pour le moment, le prix n’a pas été communiqué, mais nous devrions rapidement en savoir plus. Et pour cause, le SUV électrique sera commercialisé à partir du 2ᵉ semestre 2025. Il devrait cependant se montrer plus raisonnable que son cousin, le Peugeot E-3008, qui débute à 44 990 euros avec la petite batterie et 46 990 euros avec la grande. De quoi lui permettre d’être techniquement éligible au bonus écologique.